Ya no está con nosotros, pero su recuerdo permanece. Jorge García Bustamante, recordado actor peruano, fue hallado sin vida en su domicilio del distrito de Magdalena del Mar. Retirado de la actuación por más de 20 años, se dio a conocer inicialmente por la serie de televisión “Gamboa” (1983), así como por la telenovela “Carmín” (1984). Pero la fama le llega recién con la película “La fuga del Chacal” (1987), dirigida por Augusto Tamayo.

Estuvo siete años alejado del Perú. Vivió en Estados Unidos y participó en la cinta internacional “Fuego en el Amazonas” (1993), dirigida por el peruano Luis Llosa, donde compartió escenas con Sandra Bullock 17 años antes de que ganara el Oscar por “The Blind Side”. Allí interpreta a Valdéz, un policía de moral cuestionable. en 1997 lo tuvimos de regreso por Perú para la telenovela “Escándalo” de Iguana producciones. Por aquel entonces le concedió una entrevista a El Comercio que reproducimos a continuación.

“Jorge García Bustamante regresa con ‘Escándalo’”

Por Marcela Robles

“Soy un sabedor por experiencia propia. Tengo una formación de la calle. A través de ella es que me voy haciendo, voy madurando conceptos escénicos, conceptos internos”, dice el actor Jorge García Bustamante. Nunca estudió una carrera, pero desembocó en el cine y la televisión. Se hizo muy popular a través del personaje del alférez Maldonado en “Gamboa”, una de las series más exitosas en la historia de la televisión peruana, y luego protagonizó “La fuga del chacal”, el largometraje de Augusto Tamayo. Estuvo un buen tiempo en Estados Unidos, adonde fue por siete días que se convirtieron en siete semanas y luego en siete años. Ha regresado para interpretar en “Escándalo” a Rubén Carrillo, un reportero gráfico incorruptible que confronta a la oligarquía.

¿Tú dirías que ‘La fuga del chacal’ y ‘Gamboa’ fueron los puntos más altos en tu carrera de actor?

Yo le tengo un cariño muy especial a lo primero que hice, un episodio para la película ‘Cuentos inmorales’ que se llamó ‘Mercadotecnia’, porque ése fue el vehículo que me permitió vincularme de manera profesional al cine y a la televisión. Interpretaba a un muchacho que busca concretar sus sueños de manera rápida y audaz y se da de cara con la realidad traumática del sistema.

Jorge García Bustamante en "La fuga del Chacal" (1987). Foto: Archivo de El Comercio.

¿Alguna vez te has dado de cara con la realidad?

Todos los días. Siempre hay algo que me remece un poco.

Dices que disfrutaste mucho ‘Gamboa’. ¿Por qué abandonaste la serie?

Yo salí de ‘Gamboa’ por una cuestión de principios. En esa época yo estaba convencido de que las cosas se podían cambiar. Yo recibía muy buen trato, pero muchos de mis compañeros no. Entonces dije: “yo no sigo si no se mejoran las cosas”. No me creyeron, pensaron que el alférez Maldonado estaba ‘blufeando’, y yo sólo ‘blufeo’ en el póker. Tuve que mantener mi postura, lamentablemente sacrificando uno de los personajes que más he querido y asumiendo que me iban a vetar en ese y otros canales. Pero era joven. Y lo único que tenía en ese momento y que sigo teniendo es mi integridad.

¿Qué significó ‘La fuga del chacal’ en tu trayectoria?

Lo más importante es que era un protagónico, un personaje muy distinto a otros que había hecho. Distinto a lo de ‘Mercadotecnia’, a lo de ‘Carmín’ o al personaje de ‘Profesión detective’, el largo de Huayhuaca en el que era una especie de doberman de dos patas. El Chacal me permite ingresar en un nuevo concepto de personaje. No risueño, no ligero, no lleno de vida, sino más bien un hombre afligido por experiencias durísimas pero que aún quiere vivir. Un personaje marginal.

Jorge García Bustamante y Lolita Ronalds en "La fuga del Chacal" (1987). Foto: Archivo de El Comercio.

¿Qué has estado haciendo todos estos años alejado de la televisión y el cine?

En realidad no he estado tan alejado. Lo que yo quería era tener ‘la experiencia americana’. Nunca encontraba el tiempo o el valor de decir me voy a la aventura y a ver qué pasa. Hasta que lo hice. Mi primera parada fue Miami. Una experiencia dramática, interesante, jugosísima en muchos aspectos. Me permitió afrontar el medio más agreste que te puedas imaginar, el más competitivo.

¿Pudiste actuar allá?

Tuve mis encuentros con el mercado americano. Eso me dio la posibilidad, por primera vez en mi vida, de ver mi nombre escrito en un trailer, que era mi camerino privado. Fue una de las primeras veces que, de emoción, de nostalgia, se me cayeron las lágrimas. Recuerdo que en ‘Gamboa’ me cambiaba detrás de unas cajas de cartón en la avenida Abancay, y todavía me preguntaban “¿Por qué te quejas, Jorge?”

¿Luego de ‘Escándalo’ piensas quedarte en el Perú?

Te puedo decir qué va a pasar conmigo mañana. Eso ya es un gran esfuerzo en mi mente. Después, no sé.

Jorge García Bustamante en "La fuga del Chacal" (1987). Foto: Archivo de El Comercio.