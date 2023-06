Su papá le puso Juan Carlos por el exfutbolista Juan Carlos Oblitas. Es periodista, presentador de TV y el responsable de las previas televisivas más divertidas, condimentadas y esperadas de los encuentros futbolísticos. Después de casi tres años de ausencia, el festivo personaje de lentes oscuros y risa maliciosa retorna a la pantalla chica este 18 de junio a las 10 de la noche con “Sí va a salir”.

“Íbamos a volver el 24 de marzo del 2020, pero se atrasó todo este tiempo por la pandemia. De hecho es un reencuentro muy esperado”, señala Juan Carlos Orderique Torres sobre esta nueva etapa del sintonizado espacio de América TV. “Vamos a estar en todos los partidos de la selección peruana tanto en Lima como en el extranjero. También estaremos con los jugadores. En Estados Unidos esperamos tener a Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Luis Abram y Raúl Ruidíaz. Luego iremos a Argentina, México, Europa. Nuestro objetivo es acompañar a nuestros seleccionados en sus respectivas ligas y acercar a los hinchas a sus jugadores y a la Bicolor. Queremos que ‘Sí va a salir’ se convierta en el programa del hincha peruano como lo es América Deportes”, adelanta.

Aclara, además, que en esta etapa estará solo, sin embargo espera que en algún momento, vuelva a hacer dupla televisiva con Angie Arizaga.

Juan Carlos Orderique inicia una nueva etapa televisiva con "Sí va a salir" este 18 de Junio a las 10 p.m.. (Foto: Jorge Cerdán).

Primeros pasos

Orderique incursionó en la TV a los 9 años, en el programa infantil “Hola Yola”, como parte del elenco de baile. Luego asumió el rol de reportero y director de la secuencia “El Americanito”. “Yola Polastri me dio la oportunidad de ingresar a la TV. Fue mi maestra, mi mentora. Fue lo mejor que me pasó en la infancia”, destaca.

Veinte años después de su primera aparición en la pantalla chica y al culminar la carrera de Ciencias de la Comunicación, el carismático periodista ingresó a “Fútbol en América” como reportero de la secuencia La Previa. Aquel fue el inicio de su romance cómplice con el hincha peruano y el televidente. “Es el programa que cambió mi vida definitivamente”, nos dice.

Su oficio es entretener y divertir, más no hacer un análisis de los encuentros deportivos. “Lo que busco es que la gente se vacile, siempre en buena onda. No hay humor negro ni agresivo. Nos reímos juntos. Me vacilo cuando me dicen: ‘gordito’ o ‘cabezón’. Siento como si estuviese con los amigos del barrio o del colegio”.

¿Cómo nació La Previa?

Al principio, en La Previa se emitía solo imágenes, sonidos de los partidos que se jugaban en los estadios y de los hinchas. El cambio llegó en el 2004, luego de que Erick Osores convocara a Orderique a hacer una previa diferente en el marco de la Copa América de ese entonces. Gracias al carisma y originalidad del periodista, el segmento pasó -rápidamente- a ser el plato fuerte y más esperado de “Fútbol en América”. “Lo que pasó fue increíble. Logramos captar un público no futbolero. Nos veían mujeres, señoras de la tercera edad, incluso niños”, destaca, orgulloso.

Asimismo, descarta que los apanados en su programa, sea una apología del bullying. “Quien pide contar un chiste sabe que si este es malo será apanado. Es una chacota, es pura diversión. Y la gente lo toma de esa forma. Nunca obligamos a nadie. Además, se manejan códigos: está prohibido apanar a mujeres y a niños. Si ellos cuentan chistes, se busca alguien que los represente a la hora del apanado”, explica.

Juan Carlos Orderique asegura que La Previa le cambió la vida. (Foto: Jorge Cerdán).

Origen de “Tu saludo no va a salir”

La frase “Tu saludo no va a salir” de La Previa nació en el 2013, de manera espontánea y orgánica. Fue en Estados Unidos, durante un encuentro entre Perú y México en San Francisco.

“Allá hay una gran colonia peruana. Cuando vieron la cámara, todos querían enviar saludos a sus familiares y amigos. Me pedían que por favor no cortemos sus saludos, pero era imposible no hacerlo. Cuando les explicaba detrás de cámaras que sus saludos no iban a salir, se reían. Entonces, le propuse al camarógrafo, hacerlo al aire. Lo grabamos y fue un boom. Cambió la historia de lo que estaba haciendo”, narra.

“Y en esta etapa de ‘Sí va a salir’ de todas maneras estará la secuencia de los saludos, el chiste, los apanados, la risa del perro Patán. Ahora nos vamos a Corea del Sur y a Japón. Estaremos con los peruanos que radican allá. También visitaremos algunos lugares tradicionales sin perder el tema de los hinchas. Será una locura”, advierte tras destacar la convocatoria de Paolo Guerrero a los partidos amistosos que jugará la selección peruana contra Corea del Sur y Japón. El máximo goleador histórico de la Selección volverá a vestir la camiseta bicolor luego de 20 meses.

“Nadie puede negar que es uno de los jugadores más representativos del país. Me pone contento su regreso y creo que a mucha gente también. Ha sido parte del sueño cumplido de llegar a Rusia. Nadie puede negar esa lucha, esa pasión y esa identificación que tiene con nuestros colores”, refiere.

Detrás de cámaras

Juan Carlos Orderique asegura que le apasiona el fútbol, tiene cercanía con algunos futbolistas y conoce de este deporte mucho más que cualquier hincha; sin embargo nunca ha sido bueno con la pelota.

“Intenté jugar en el colegio, pero soy muy malo. No juego nada. Tengo mi ropita bonita, mi short y mis chimpunes nuevecitos, pero igual terminan mandándome al arco o sacándome a los pocos minutos. Soy más de matagente, lingo, kiwi o chapadas”, bromea.

Aunque reconoce que en su vida diaria es tan divertido como el personaje de la televisión, aclara que tiene mucha menos energía que este.

“El Juan Carlos Orderique de lentes oscuros y gel en el cabello, es un personaje. Él tiene varios puntos de energía más que yo, sus revoluciones están mucho más arriba para poder mantener a la gente enganchada. Algunos creen que uso lentes porque tengo problemas en los ojos, pero no es así. Es parte del personaje. Los hinchas siempre han querido quitármelos. Algunos de broma y otros para llevárselos. Cuando me los quitaban tenía que pedirle a mi camarógrafo sus lentes prestados para salir al aire. Al inicio también se han llevado mi billetera. Una vez alguien me sacó la billetera, pero me dejó los documentos”, narra.

Finalmente, aclara que entre en sus proyectos pendientes está hacer un monólogo de La Previa, en la que contaría su experiencia con los hinchas y cómo esta divertida propuestas le cambió la vida.