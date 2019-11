Khloe Kardashian compartió en su cuenta oficial de Instagram un pequeño avance del próximo episodio de “Keeping Up with the Kardashians”; sin embargo, no ha sido del agrado de todos sus seguidores.

En el clip compartido por la celebridad, vemos a las hermanas Kim y Kourtney y a la madre de ambas, Kris Jenner, desayunando en su lujosa mansión y de un momento a otro empiezan a arrojarse comida entre ellas.

“¿Me molesta esta pelea de comida en este momento? ¿A quién diablos no le molestaría esto?”, dice Khloe en el video. Y luego agrega: “Esto es, en el mundo de cualquier persona normal, extraño e inaceptable. Te metiste con la …equivocada, Kris Jenner”.

“Esta no es forma de vivir”, coincidió Kris, pero agregó, “pero si puedes reírte de esto y respirar, estás bien”.

Los fanáticos reaccionaron rápidamente a la publicación y en los comentarios cuestionaron a las celebridades por desperdiciar la comida.

“¡No es genial! Para tanta gente no tiene comida, es muy triste ver eso”, “"Mientras tanto, otras personas no tienen nada que comer. Bien por ti, Kardashians”, “El pobre personal que tuvo que limpiar esto después”, “La comida no se bota, hay gente que la necesita. Por más dinero que tengan”, son algunos comentarios de sus seguidores.