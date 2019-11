Luego de seis años de haber terminado su relación con Robert Pattinson, la actriz Kristen Stewart habló de la experiencia que fue ser pareja durante el rodaje de “Crepúsculo”, y admitió que todo pudo haber terminado en matrimonio.

En una reciente entrevista con Howard Stern, la actriz habló de sus sentimientos y dijo que Pattinson “era el mejor”.

“Es raro ser honesta acerca de esto, porque ha sido tan consumido, que tengo este miedo de que la gente piense que es por atención como ‘ah, claro, aún sigue explotando la narrativa’ o lo que sea. Y en realidad nunca he podido explicar lo que pasó porque siempre fui muy consciente de parecer una persona que busca ese tipo de atención”, contó Stewart.

“Nosotros estuvimos juntos por años, él fue como mi primer (amor), y aunque estaba enamorada de mi novio de la ‘prepa’, muy enamorada. Pero con Rob y yo ya estábamos un poco más grandes y fue como de ‘bum bum’”, añadió.

Asimismo, la actriz aseguró que no mostraban su afecto en público porque no querían que los medios les tomen fotografías.

“Te privas de tantas experiencias, no caminábamos en la calle tomados de la mano porque pensábamos que ‘no les queríamos dar esa satisfacción’, pero entonces no podíamos caminar tomados de la mano y eso apestaba”, contó.

Cuando Stern le preguntó acerca de una posible boda con el actor británico, aunque dudó su respuesta, dijo que hubiera sido una posibilidad.

“Sí quería. No soy una súper tradicionalista, pero al mismo tiempo, pues en cada relación en la que he estado, siempre he pensado que esa era la indicada. Nunca he tenido algo casual, tal vez un par de veces, pero en realidad nunca he sido la persona más casual. Sí me gustaría casarme, me llama la atención ahora como nunca lo hizo antes. En ninguna forma está atado a alguna convención rara. Es como que cuando sabes, sabes”, confesó.