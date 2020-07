Desde su estreno en Netflix, la serie “Las chicas del cable” cautivó a todos los usuarios de la plataforma. Ahora, con la llegada de la quinta y última temporada este 3 de julio, se conocerá el destino de las mujeres que robaron risas, lágrimas y suspiros a todos.

Esta producción no solo significó un gran impulso en la internacionalización de la industria televisiva española, sino que también permitió a actrices como Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández, Ana Polvorosa y Maggie Civantos hacerse conocidas en toda Latinoamérica.

En esta nueva temporada, Maggie Civantos reaparecerá en el papel de Ángeles Vidal; sin embargo, aún se desconoce de qué manera lo hará, ya que dicho personaje murió en la cuarta temporada a causa de un disparo. En aquel entonces se rumoreaba que su salida obedecía a su complicada agenda, pero la actriz explicó el verdadero motivo.

“Decidí que cuatro temporadas estaban bien para mi personaje, ha evolucionado mucho. Habían acordado en un principio cuando empezó todo. Yo sabía que me iba a ir desde hacía tiempo y, sobre todo, después de ver cómo ha evolucionado Ángeles, me parece que me ha dado tanto que creo que era importante decir: ‘hasta aquí’. Para empezar nuevos proyectos, tienes que acabar otros”, manifestó.

¿QUIÉN ES MAGGIE CIVANTOS?

La actriz española Maggie Civantos es conocida por sus papeles de ‘Macarena Ferreiro’ en la serie de Antena 3 y FOX España “Vis a vis” y ‘Ángeles Vidal’ en “Las chicas del cable”, original de Netflix. Empezó su carrera como actriz participando en series de televisión como “Escenas de matrimonio”, “Hospital central” y “Yo soy Bea”.

En el 2014, Civantos empezó a hacerse conocida por su participación en “Bienvenidos al Lolita”, serie de Antena 3, donde interpretó a ‘Fanny’. Sin embargo, su catapulta a la fama llegó con “Vis a Vis”, donde dio vida a Macarena, la protagonista de la ficción.

En 2017, protagoniza la primera serie española de la plataforma online Netflix llamada “Las chicas del cable”, donde compartió roles con Blanca Suárez, Ana Fernández, Ana María Polvorosa y Nadia de Santiago. Hasta que su personaje llegó a su fin en la cuarta temporada.

Este es el tráiler de la quinta temporada de “Las chicas del cable”

Tráiler de Las chicas del cable 5B