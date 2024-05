El actor Ian Gelder, conocido por interpretar a Kevan Lannister en la conocida serie de HBO ‘Juego de Tronos’, falleció a los 74 años, debido a un cáncer de vías biliares que le diagnosticaron en diciembre. Esta lamentable noticia fue confirmada por su esposo, Ben Daniels, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Mediante un post, Daniels ha compartido un pos en el que expresa su “enorme tristeza” y explicó que dejó de trabajar para cuidar a Gelder. El mensaje fue acompañado por una foto tomada la pasada Navidad, después de que su pareja saliera del hospital.

“Con una enorme tristeza y un gran corazón roto en un millón de pedazos, dejo esta publicación para anunciar el fallecimiento de mi querido esposo y compañero de vida, Ian Gelder”, se lee en la publicación.

“Ian fue diagnosticado con cáncer de conducto biliar en diciembre y ayer falleció a las 13 horas. Había dejado todo el trabajo para ser su cuidador, pero ninguno de nosotros tenía idea de que todo sería tan rápido”, agregó.

¿En qué películas y series actuó Ian Gelder?

Ian Gelder inició en el teatro con la Royal Shakespeare Company, en la que participó en obras como Ricardo III, Las brujas de Salem, El mercader de Venecia, entre otras.

Fue en 1972 que debutó en televisión con la serie Scotland Yard, para después continuar con Murder Must be Advertise, State of Emergency, entre otras. En la década de los ochenta participó en la película ‘La pequeña Dorrit’ en 1987.

No obstante, su reconocimiento a nivel mundial llegó con su participación en Game of Throne desde 2011. Posteriormente, continuó trabajando en televisión en series como Doctor Who (2022), The Monkey´s Paw (2022), Golpe de revés (2023) y Padre Brown (2024).