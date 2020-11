Por medio de su cuenta en la red social Instagram la cantante peruana Leslie Shaw sorprendió a sus seguidores al mostrar de qué se disfrazó en el más reciente su Halloween.

Luego publicó tres imágenes donde se ve a mayor detalle su traje. El cual tenía brillantes en la parte de las orejas y ojos. También vistió lencería blanca con una bata de tul como casaca.

Sin embargo, algo que llamó la atención es el maquillaje que tenía en el pecho, como si se tratara de rasguños hechos por un animal. “Last night”, colocó en la descripción de su imagen de Halloween junto a un cuchillo.

La cantante radica desde hace más de un año en Estados Unidos y se encuentra muy concentrada en sus proyectos musicales. Hace una semanas Farina afirmó que ella y Shaw son vecinas.

“Yo me mudé hace como una semana y Leslie me llama y me dice: ‘Amiga, me pareció verte hoy’ y yo le dije: ‘No, es imposible, porque yo me estoy mudando’... Y mi manager, que estaba abajo, me dice: ‘Mira, acabo de ver a Leslie face to face’, y cuando le escribo me dice: ‘¡Fari, estoy en el mismo edificio!’”, afirmó.

