Maire Perroni , reconocida actriz de México por interpretar a Lupita Fernández en RBD a inicios de los 2000, vuelve a captar la atención de millones de usuario de usuarios que la siguen Instagram . En las últimas horas la artista revolucionó las redes sociales debido a los post que generó. De esta forma, logró conseguir más de 71.546 interacciones entre sus aficionados.

““We’re so focused on the future that we don’t realize that today was what we prayed for years ago. Enjoy Your Todays”. Tan cierto y constante… hoy agradezco infinitamente mi presente, mi momento,mi vida y todo lo que me ha llevado a estar hoy aquí. Más amor propio, más verdad en tu vida y vas a sentirte imparable. Esta en ti cómo quieres vivir”, señaló en su publicación.

Dicha cantidad de números sorprendieron a muchos críticos de la TV. Pero ¿qué fotografía son? Aquí te la mostramos.

QUIÉN ES MAITE PERRONI

Maite Perroni Beorlegui, más conocida como Maite Perroni es una actriz y cantante mexicana que nació el 9 de marzo de 1983 en la Ciudad de México. Para el año 2002, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. De esa manera, logró tener grandes papeles hasta llegar a la cima con RBD, exitosa telenovela de jóvenes que acaparó su popularidad en México, sino también en muchos países europeos y latinoamericanos.

La telenovela dejó más de 50 millones de fans en todo el mundo y más de 15 millones de discos vendidos, así como una gira internacional por 26 países y 131 ciudades. La fama fue tal que la marca de juguetes Barbie, de Mattel, lanzó una serie de muñecas de los personajes de “Rebelde”, entre ellas la de Maite Perroni.

Maite Perroni fue de las pocas protagonistas de “Rebelde” que logró darle la vuelta a la página del éxito de la telenovela y seguir con otros proyectos, aunque no con el mismo furor.

