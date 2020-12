Conforme a los criterios de Saber más

El ciberacoso no pasa desapercibido para las figura públicas, en las cuales tiene impacto. Esto es doblemente cierto cuando el famoso en cuestión es menor de edad. En su mayoría, estos ataques pueden ser prácticas ocasionadas por los llamados haters (odiadores), pero también por seguidores que no comprenden la división entre el ser humano y el personaje. ¿Por qué se debería dejar de creer que el deber de los famosos es lidiar con el acoso y la falta de privacidad? ¿Qué pasa cuando un actor menor de edad queda expuesto ante esta realidad?

A inicios de este mes, Millie Bobby Brown de “Strenger Things”, de solo 16 años, salió a hablar en sus redes sociales sobre un encuentro incómodo que tuvo con un fan cuando la artista hacía sus compras navideñas. La fanática quería grabar un video de ella, sin embargo, la actriz se negó, pero ella siguió insistiendo.

En el video, la artista explica, “¿Dónde están mis derechos para decir ‘no’?Estoy haciendo este video para decir que tienes que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes son, qué hacen”.

“Tú eres personaje público, y no tienes un derecho a reclamar acerca de tu vida privada”, es una frase que se suele decir muy seguido. En el Perú, esta realidad no es ajena y actrices menores de edad como Merly Morello exigen respeto a sus derechos. “Tal vez somos personas que muestran un poco de su vida, sin embargo, no somos todo lo que mostramos en redes sociales. Y todo lo que pasa detrás de redes sociales es mucho más de lo que pueden imaginar y sí, tenemos derecho tener una vida privada”, dijo la actriz de “De Vuelta Al Barrio” a El Comercio.

Morello, con solo 16 años, ha sido víctima de acoso por sus seguidores de manera física y digital. Asimismo, afirmó que se le ha presentado otro tipo de situaciones, “En persona, algunas tienden a pasarse de la raya e intentar agarrarme de la cintura más fuerte, o incluso bajar su mano; y yo siempre reacciono, no me quedo callada. De hecho, me he llevado varios problemas por eso”, añadió.

También conversamos con su compañero de reparto, Samuel Sunderland, que compartió la siguiente anécdota: “Había una persona que tenía muchas páginas con el mismo nombre en Instagram, entonces cada vez que bloqueaba esa página, entraba otra nueva, otra y otra. Cada vez que tenía una transmisión en vivo, siempre ponía un montón de comentarios horribles y subidos de tono. (...) Dejé de hacer transmisiones en vivo durante un buen tiempo y dejó de ocurrir eso”.

El ‘fanbullying’

Los dos casos expuestos reflejan una problemática latente en la sociedad que va a acompañada de insultos, burlas, humillaciones y amenazas constantes, sobre todo en redes digitales. Todas estas prácticas construyen el término denominado “fanbullying”; como detalla un artículo de España sobre la construcción de este concepto y la revisión crítica del acoso en redes sociales de la revista académica Pixelbit [1].

Bajo esta perspectiva, se conversó con una especialista para conocer cómo afecta esta práctica a los artistas menores de edad. Según Dennise Ortega, psicóloga terapeuta indica que:

“La personalidad termina de definirse en la adolescencia, por ello es importante comprender la responsabilidad que tenemos como sociedad al momento que dar nuestra opinión y punto de vista tanto en niños como adolescentes. (...) Los comentarios cargados de odio pueden generar un impacto en una persona que está en pleno desarrollo de su carácter si hablamos de un niño/adolescente”

Acoso y privacidad

Además de las situaciones mencionadas por los actores peruanos, también hay casos en que el mismo fanático es quien rompe la barrera entre admiración y acoso. Además del caso de Millie Bobby Brown, el también actor de “Stranger Things” Finn Wolfhard fue acosado por fans adultos quienes lo siguieron hasta su hogar cuando él tenía 13 años solo porque querían una foto.

Uno de los prejuicios a personas reconocidas en el medio es que es su deber lidiar con el acoso, las burlas y el no tener privacidad. ¿Por qué las personas suelen creer que esto es cierto? Ortega responde:

“El prejuicio es una interpretación subjetiva de la realidad que efectúa un individuo para poder tener un concepto claro sobre su realidad; por consenso y repetición podemos decir que algo es verdad. (...) Asumir que la persona debe lidiar con el acoso es una forma de validar el acoso como una conducta sana, que está lejos de serlo. La exposición a un fenómeno no debería ser la causa del mismo. Por otro lado, estamos hablando de seres humanos que no por llevar un personaje dejan de sentir, de tener errores o estar en pleno crecimiento”.

Redes sociales y toxicidad

Según un artículo realizado en Chile sobre el impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia, el uso y abuso de las redes generan impactos positivos y negativos en el desarrollo cognitivo, afectivo, social y en la identidad de los adolescentes y jóvenes [2]. En este estudio se explica que “En la adolescencia el grupo de pares pasa a ser muy relevante en la construcción de la identidad y se transforma en un referente para ir modulando ciertos aspectos personales, dependiendo de la retroalimentación que se reciba. El feedback (retroalimentación) virtual puede ser perjudicial para algunos adolescentes, ya que se pueden expresar desde el anonimato, con un distanciamiento afectivo importante, con un bajo nivel de empatía, con una utilización del ‘pensamiento hablado’ y con una gran dificultad para evaluar lo que sus mensajes están generando en el otro.”

El hecho de que las personas dentro de la industria del espectáculo se vean expuestas debido a que las redes funcionan como un espacio de vínculo entre el fan y el artista; puede que en verdad no sea un ambiente muy agradable para su desarrollo emocional. ¿Cómo es el panorama según los actores peruanos en base a su experiencia?

Merly Morello: “Hay gente bastante linda y con deseos muy bonitos. Sin embargo, sí hay un porcentaje bastante alto de personas que no solamente acosan, sino te comparan o intentan ‘bajonearte’ de alguna forma. Siempre te da miedo decir algo, que (luego) lo vayan a agarrar en tu contra, o mostrarte de cierta forma en la cual puedan agarrarte en un ámbito vulnerable. Sin embargo, cada vez me vuelvo más real, porque también voy madurando””.

Samuel Sunderland: “Personalmente, mi imagen no se ha visto muy afectada por los haters. Al comienzo sí, me molestaba mucho y me ponía muy triste, pero a medida que me fui dando cuenta que no ganaba nada, comencé a ignorarlo y nunca he pensado que he hecho algo malo al compartir algo en redes, porque yo sé perfectamente quién soy y qué es lo que hago”.

Referencias

[1] Vizcaíno-Verdú, A., Contreras-Pulido, P. & Guzmán-Franco, M. D.(2020). Construcción del concepto fanbullying: Revisión crítica del acoso en redes sociales. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 57, 211-230.

[2]L. Elías Arab y G. Alejandra Díaz. (2015) Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos.

