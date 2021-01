Tras el final de la relación entre Maluma y Natalia Barulich en octubre de 2019, la pareja evitó en todo momento referirse públicamente a su ruptura hasta ahora. En una reciente entrevista con el programa “Ventaneando”, Barulich hizo referencia al trabajo que realizó al lado del artista colombiano.

Si bien no mencionó el nombre de Maluma, la modelo, bailarina y también cantante reconoció que trabajar con el colombiano en el videoclip de “Felices los 4” fue una experiencia que agradece y valora, pero que ya es algo del pasado.

“Fue una experiencia y un romance que he dejado atrás en mi pasado y diré que estoy muy agradecida de haber sido contratada como modelo para ese videoclip (Felices los 4) porque ese video cambió muchas cosas para mí”, expresó Natalia en “Ventaneando”.

“Ahora es mi momento, no quiero estar bajo la sombra de nadie, quiero hacer mi carrera como solista y me encanta, tengo mucha energía, mucho fuego, mucha pasión”, añadió en la entrevista al programa de TV Azteca.

Asimismo, Natalia Barulich resaltó que, junto a su desarrollo profesional, la relación con el intérprete de “Mala Mía” le dejó algunas enseñanzas del idioma español.

“En mi pasada relación es cuando realmente empecé a captar algunas palabras y frases, pero estaba aprendiendo ‘español colombiano’, y entonces mis mejores amigos que son mexicanos, me decían ¿qué dices?, ¿qué es eso? No lo sé, yo lo aprendí en Colombia; no no, aprende el español mexicano, entonces ahora mi español es una mezcla de colombiano y mexicano”, bromeó.

Natalia Barulich y Maluma estuvieron más de dos años juntos tras conocerse durante el rodaje de “Felices los cuatro”.

