Ofelia Lazo decidió alejarse de la actuación tras una sólida carrera de 45 años. “Decidí retirarme porque ya hice bastante por mi país en la actuación”, indicó la actriz en una entrevista a TV Perú el 2013.

Su última aparición en la televisión peruana fue en la serie “Al fondo hay sitio”, donde interpretaba a la madre biológica de Isabella Maldini (Karina Calmet) en el 2012.

La actriz peruana tuvo una última entrevista en el programa “Casa tomada” de Raúl Tola y habló sobre la muerte y su rol en el mundo de la actuación en el Perú.

Lazo fue consultada si consideraba que le faltó hacer más cine. La recordada ‘Natacha’ contestó que el cine era un “testimonio de tu trabajo artístico” pero que ella “no tenía ese afán de perennizarme en el tiempo”.

“Yo sé que moriré, se acordarán de mí una semana y después el olvido completo. Así es. La vida es esa. El tiempo va corriendo y va mostrando nuevas caras", indica.

“Por eso a mí me interesa el teatro aunque sea fugaz y no perennizar en ninguna forma. Ahí muere. Es como un río que sigue y no se queda. Eso es el teatro para mí”, concluyo Ofelia Lazo.