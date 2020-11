Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Montaner, uno de los artistas latinos más importantes, alista su primer concierto virtual en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y, como antesala de su espectáculo, realizó una conferencia de prensa desde República Dominicana para brindar detalles de “Las canciones que amo”, título oficial de su show online.

En conversación con los distintos medios de Latinoamérica, incluyendo El Comercio, Montaner explicó que su espectáculo virtual será en los Altos de Chavón, República Dominicana, con la intención de reforzar el turismo en dicho país, cuya nacionalidad también posee.

“He cantado en muchos lugares, pero elegir los Altos de Chavón es una cuestión muy sentimental porque tiene que ver con República Dominicana. Creo firmemente que esto también será como un relanzamiento turístico de este destino. Si todos aportamos nuestra voluntad, creo que podemos hacer que este país sea el destino preferido del Caribe”, expresó Montaner.

Además, el intérprete de “Me va a extrañar” y “Tan enamorados” resaltó el gran número de integrantes en su equipo que viene trabajando para que su primer y último concierto de 2020 sea todo un éxito y sin interrupciones, pues la señal es sumamente importante.

“Yo creo que este esfuerzo es mucho más grande de lo que se imaginan, hay muchas cosas detrás. Hay una gran cantidad de cámaras para que no haya alguna complicación con la señal... Hay una buena cantidad de gente involucrada localmente (en República Dominicana) y lo que sale de ahí para afuera. Tengo la confirmación de que se ha comprado (entradas) en Israel, en Noruega y en Italia. Lo que quiero decir es que en cada país hay un empresario involucrado y se va a replicar en cada parte del mundo en tiempo real y se quedará ahí colgado por 24 horas”, explicó el artista de 63 años.

“Esto (el concierto virtual) no es un programa de televisión que vamos hacer, es un concierto con todo. Así que estoy lleno de expectativas y quiero que el mundo sepa el esfuerzo que hemos hecho para este concierto”, añadió.

Para Montaner, subirse a un escenario durante dos horas “se va a traducir en una especie de desahogo”, porque en los 40 años que lleva en el mundo de la industria músical, es la primera vez que pasa tanto tiempo sin cantar.

La pandemia lo inspiró

Aunque Ricardo Montaner perdió a su primo por el coronavirus, admitió que la música y Dios fueron su mejor medicina para seguir creando nuevas canciones.

“A partir de marzo se apagaron las luces, cancelé 17 conciertos en Estados Unidos, 40 en América Latina, a nivel de presentaciones vivas (presenciales) ha sido un golpe muy grande para los músicos y productores que hacen eventos, para gran cantidad de gente que tiene que ver con el mundo de la música”, acotó.

“Algo me pasó cuando me di cuenta que esto (el coronavirus) no era para cinco días o una semana, no podía caer en depresión, aunque un familiar muy cercano partió al cielo por eso (el COVID-19). Sentí que Dios me dio un coscorrón”, contó.

Finalmente, Ricardo Montaner adelantó que el confinamiento le permitió crear un nuevo álbum y planea lanzar el primer sencillo de esta producción el 23 de diciembre.

“Escribí un álbum completo y en diciembre saco mi primer sencillo. El trabajo está ya casi finalizado a nivel de mezclas y para final de febrero, con el lanzamiento del segundo sencillo espero sacar el álbum también”, reveló.

“Mau y Ricky (sus hijos) sacaron también un disco, Evaluna (su hija) siguió trabajando en su serie y escribió nuevas canciones, Camilo (su yerno) también terminó su álbum, lo que quiero decir es que, en medio de la pandemia, Dios nos ha dado la inspiración de seguir adelante”, reflexionó el músico.

Sobre el concierto virtual de Ricardo Montaner en Perú

Ricardo Montaner presentará un concierto virtual este 28 de noviembre desde República Dominicana, un espectáculo que tiene por nombre “Las canciones que amo” y que el público podrá disfrutar desde la comodidad de su casa adquiriendo entradas en la plataforma oficial de Teleticket.

El artista tocará junto a su banda desde los Altos de Chavón y hará un repaso por las canciones que lo convirtieron en una leyenda de la música en español.

Las entradas serán solo exclusivamente para transmisión en territorio nacional, los códigos no permitirán el acceso si el usuario se encuentra fuera de Perú.

Los que adquieran los boletos tendrán 24 horas, a partir del horario de transmisión (8:00 p.m.) del sábado 28 de noviembre, para ver el evento por una única vez en la plataforma de streaming.

El show será transmitido AQUÍ, donde el usuario deberá ingresar el código que adquiera en Teleticket. Es importante crear un usuario en la plataforma para ver la transmisión.

Descuento para el concierto virtual de Ricardo Montaner en Perú

Los boletos para ver este show ya están a la venta y tienen un precio de S/. 55.00 desde el 18 de noviembre hasta el día del evento. Todas las entradas tienen un 20% de descuento con tarjetas BBVA.

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Montaner en la boda de su hija Evaluna

Ricardo Montaner en la boda de su hija Evaluna. (Video: @evaluna)