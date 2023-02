Casi un año después del polémico golpe que le dio Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2022, la tenista Serena Williams rompió su silencio y dio su punto de vista al respecto.

Para recordar, todo sucedió antes que Rock subiera al escenario de los premios de la Academina para presentar al ganador de la categoría Mejor documental. Antes de anunciar al ganador, el también humorista hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, provocando que Will subiera al escenario y le diera un fuerte golpe.

En aquella oportunidad, las hermanas Williams, cuya vida fue retratada en la película “Kings Richard” con Will Smith, prefirieron mantenerse en silencio hasta ahora. Y es Serena Williams quien ha decidido salir al frente y mostrar su respaldo al actor que ganó el Oscar a Mejor actor.

En entrevista con CBS Morning, Williams habló de sus negocios, su familia y su granja en Florida. Luego, el entrevistador le preguntó por “ese momento en los Oscar” y cómo se sentía, sin mencionar el tema de la bofetada a Chris Rock.

“Pensé que era una película tan increíble, y siento que hubo una película increíble después de eso con Questlove que quedó eclipsada, pero también siento que he estado en una posición en la que he estado bajo mucha presión y he cometido una gran cantidad de errores, y soy el tipo de persona que dice: ‘He estado allí. He cometido un error. No es el fin del mundo’”, expresó Williams.

“Todos somos imperfectos, y todos somos humanos, y seamos amables unos con otros. Entonces, eso a menudo se olvida mucho”, añadió la leyenda del tenis.

Como se recuerda, tras este polémico hecho en el Dolby Theatre durante la gala de los Oscar 2022, a Will Smith se le prohibió regresar a la entrega de premios o asistir a otro evento de la Academia por los próximo 10 años. Aún puede ser nominado, pero no participará de ninguna ceremonia.

