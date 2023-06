La cantante Shakira y el piloto Lewis Hamilton vuelven a ser el centro de atención al posar, por primera vez juntos, durante una cena entre amigos en Barcelona, España. La imagen se hizo viral en redes sociales luego que la colombiana fuera vista en el Gran Premio de F1 en la ciudad española.

Mediante las redes sociales se ha difundido una imagen en la que Shakira y Lewis Hamilton aparece juntos, sentados uno al lado del otro, disfrutando de una cena en Barcelona. El detalle que ha llamado la atención de todos ha sido que el piloto abraza con mucha confianza a la colombiana.

Y es que, en la imagen que se ha hecho viral, que fue compartida por el cantautor Mustafa, se puede ver la confianza que tienen los famosos. En la imagen, se puede ver que el piloto toma de la cintura a la colombiana para la instantánea. Este detalle ha sido resaltado por diversos cibernautas.

La cantante colombiana Shakira compartió con amigos en Barcelona, entre ellos, el piloto Lewis Hamilton. (Foto: Instagram)

Horas antes de la imagen la cantante colombiana reafirmó las sospechas de una posible relación con Lewis Hamilton al asistir al Gran Premio de la Fórmula 1 en la ciudad española, competencia en la que el destacado piloto británico participó.

“Nice to be back in Barcelona! (¡Encantada de estar de vuelta en Barcelona!)”, escribió la cantante colombiana en su publicación, en la que aparece aparentemente en el palco de la escudería de Mercedes Benz, marca para la que corre Lewis Hamilton.

Como se recuerda, hace algunas semanas Shakira y Lewis Hamilton fueron captados juntos dando un paseo en yate en la bahía de Biscayne, así como disfrutando de un momento juntos en un restaurante de Cipriani. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o negado alguna relación sentimental.

