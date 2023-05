Los vínculos amicales y rumores entorno a un posible romance luego de la abrupta ruptura con Gerard Piqué, parecen acrecentarse sobre la imagen mediática de la exitosa artista nacida en Barranquilla hace 46 años. Tras dejar Barcelona para mudarse a Estados Unidos, Shakira ha sido captada frecuentando y asistiendo a diversos eventos deportivos, y por lo cual su red de pretendientes estaría traspasando lo musical. Te contamos con quién estaría saliendo la intérprete de “Ojos así”, y qué más se sabe sobre una posible relación sentimental con una figura de la NBA.

¿QUIÉN ES EL JUGADOR DE LA NBA QUE HABRÍA CAPTADO LA ATENCIÓN DE SHAKIRA?

Miami fue el destino escogido por Shakira para cambiar de aires en compañía de sus hijos, establecerse en una ciudad cultural y socialmente diferente a la de Cataluña luego de más de 10 años, y quizá encontrar a la media naranja que le falta.

Desde su llegada a Estados Unidos, la barranquillera que causó revuelo en enero de 2023 por el Music Sessions con Bizarrap, ha empezado a compartir mayor cantidad de historias y publicar instantes de su vida a través de las redes sociales que administra, pero también ha sido ampayada por los paparazzi en salidas con celebridades del mundo del entretenimiento.

El último personaje público que acaba de verse involucrado hasta sentimentalmente con Shakira es nada más y nada menos que el alero, también escolta y figura de los Miami Heat.

Con 33 años, Jimmy Butler de poco más de 2 metros, es la celebridad estadounidense que parece haber captado la atención de la cantante colombiana que le lleva 13 años, luego de una serie de situaciones que evidenciarían un acercamiento entre el basquetbolista y la compositora de “Antología”.

Los diversos portales informativos y medios como El Universo, y AS, por ejemplo, coinciden en afirmar que existe un interés mutuo debido a 3 detalles puntuales y muy particulares como lo son que ambos se hayan empezado a seguir en Instagram, y que además Shakira esté presente viendo la victoria de los Miami Heat ante los Celtics por 128-102 el domingo 21 de mayo.

Esto último quedó evidenciado en una publicación donde muy sonriente lo titula: “Let’s go Heat!”, y que se suma a un hecho propalado por la plataforma de Overtime donde figuran sus hijos como protagonistas.

Jimmy Butler simply can’t lose 😎 pic.twitter.com/8pK2SN5uoZ — Overtime (@overtime) May 24, 2023

Para intensificar los rumores que relacionan a los afamados Jimmy Butler y Shakira, retrocedieron en el tiempo, y recordaron que en octubre de 2022, específicamente para Halloween, y aún estando en Barcelona, Milan pudo verse disfrazado como el astro de la NBA utilizando la camiseta de los Heat con el tradicional número 22, mientras Sasha lució una camiseta con el número 23 de LeBron James, y ella misma se vistió de porrista.

Cabe resaltar, que la artista barranquillera de 46 años, desde que llegó a la mansión ubicada en North Bay Road Drive para instalarse con Milan y Sasha, se encuentra en el centro del ojo público y foco mediático por sus constantes apariciones televisivas acompañada y compartiendo con otras celebridades.

¿CON QUÉ OTRAS CELEBRIDADES SE LE HA VINCULADO SENTIMENTALMENTE A SHAKIRA?

Shakira es una gran aficionada de varios deportes, más allá del deporte rey que practicaba Gerard Piqué, y estando en Estados Unidos, no solo asistió al tercer juego de las Finales de la Conferencia Este entre los Heat y Boston Celtics, sino que previamente acudió al Gran Premio de Formula I.

(Foto: Shutterstock)

En el evento automovilístico del domingo 7 de mayo, ella apareció acompañada por el actor Tom Cruise, quien habría quedado impactado con su belleza, y posterior a ello le haría llegar un ramo de flores que no obtuvieron el resultado esperado para él ya que según fuentes de Us Weekly, no estaría interesada en entablar una relación sentimental con alguien.

Otra de las celebridades que fue captado con Shakira es el piloto británico Lewis Hamilton, con quien compartió una cena en el Cipriani Downtown tras el Gran Prix, y días después subió a su yate para disfrutar del esplendoroso sol miamense.