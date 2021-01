Luego de que Rodrigo González dejara entrever en su programa “Amor y Fuego” que Sheyla Rojas tendría un nuevo romance, la exconductora de “Estás en Todas” salió a desmentir dichas especulaciones.

A través de un en vivo desde Instagram, Sheyla manifestó estar cansada de los rumores que hacen en torno a su vida privada.

“Viajé con una amiga en plan súper tranqui. Déjenme estar tranquila, por favor. Estoy soltera, no estoy con nadie. Yo no me meto con nadie, no me gustan los chismes. (…) Es muy fácil hablar, pero no es así”, señaló la rubia.

Rojas señaló que no se ocultará cuando decida iniciar una relación con alguien. “Ya conocerán al afortunado”, añadió.

Respecto a las manchas que le salieron en el cuerpo, la figura de televisión desmintió que sean golpes. “Me salió una mancha y ya la gente está hablando tontería y media. Es algún animal, estuve nadando con delfines, estuve en la arena, quizá mi piel es alérgica. No sé qué más van a inventar ahora. (...) Es como una quemadura”, indicó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas aclara que está soltera

