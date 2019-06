Taylor Swift vs. Katy Perry: el inicio y el fin de su rivalidad | FOTOS 

No más #teamTaylor ni #teamKaty. El lunes 17 de junio los fans de Taylor Swift y Katy Perry despertaron con una buena noticia: las estrellas de pop pusieron punto final a su rivalidad. Los seguidores de ambas ya no tendrán que elegir un bando.

Una de las colaboraciones poco probables en el mundo del pop era la de Taylor Swift y Katy Perry. Estas estrellas de pop llevaban años sin hablarse, en cambio, se enviaban indirectas mediante las redes sociales y entrevistas.

Mucho se especuló sobre la enemistad de las cantantes. Incluso se mencionó que había sido por un hombre, el cantante John Mayer, con quién ambas salieron, y quien fue inspiración para Taylor Swift al escribir "Dear John". Dicha canción no deja bien al querido John.

Pero los años de rivalidad fueron un conjunto de malentendidos e indirectas. Aquí una cronología de la amistad, enemistad y reconciliación de las cantantes:

2009: amigas

Cuando sus carreras musicales recién empezaban a cosechar éxitos, Katy Perry y Taylor Swift se hicieron amigas. De esa amistad existen diversas fotos y publicaciones en las redes sociales. Taylor más de una vez halagó a la intérprete de "Kiss a girl". "Amo a Katy Perry. Creo que voy a colgar su póster en mi pared ahora mismo", escribía Taylor por aquella época. Katy respondía que le gustaría grabar una canción para su segundo disco ella. Esto jamás ocurrió.



@taylorswift13 You're as sweet as pie! Let's write a song together about the subject we know best... for my new record. It'll be brilliant~ — KATY PERRY (@katyperry) 6 de julio de 2009

@Katyperry knows how to throw a birthday party! I would even go as far as to say it was party-licious. Best EVER. Happy bday, pretty girl!! — Taylor Swift (@taylorswift13) 25 de octubre de 2009

La amistad continuó hasta el 2012.

2012: inicia la rivalidad

Taylor Swift se encontraba de gira con su disco "Red" en los años 2012-2013, y en estos conciertos contaba con los bailarines: Lockhart Brownlie, Scott Myrick y Leah Adler, quienes antes habían formado parte del elenco de la gira "California Dreams" de Katy Perry.

Perry los llamó para preguntarles si podrían regresar a trabajar con ella en su nuevo disco "Prism". Ellos aceptaron, pero tenían que abandonar la gira "Red" de Taylor antes que concluya. Esto no le gustó al equipo de Taylor Swift, y fueron despedidos. Además, la joven rubia los dejó de seguir en Twitter. La guerra empezó.

En aquella época, ninguna de las cantantes comentó lo sucedido, solo uno de los bailarines mencionó que fue una gran experiencia trabajar con Taylor pero que con Katy Perry estuvieron dos años y medio, y por eso regresaron con ella. "Es como de la familia para nosotros. De todos modos casi no estábamos bailando en la gira de Taylor, me estaba aburriendo un poco", indicó.

2013: Taylor contraataca

En el 2013, Katy Perry lanzó el tema "Roar" y se convirtió en un gran éxito, sin embargo, fue acusada de plagio por una canción mucho menos conocida: "Brave" de Sara Bareilles. Y, tan solo una semana del escándalo, Taylor invitó a Sara a compartir escenario en uno de sus conciertos y cantaron juntas: "Brave".



Aquí "Roar" de Katy Perry:

2014: enemigas declaradas

En setiembre de 2014, Taylor Swift habló por primera vez sobre lo ocurrido con los bailarines en una entrevista con Rolling Stone. La cantante comentó que la canción "Bad blood", uno de los temas de su disco "1989", hablaba sobre otra artista femenina. "Durante años, nunca estuve segura sobre si éramos amigas o no. Se me acercaba en las entregas de premios y me decía algo y se iba, y yo pensaba: '¿somos amigas o me acaba de soltar el insulto más cruel de toda mi vida?' Me hizo algo terrible. Pensé 'oh, somos enemigas'. ¡Y ni siquiera era por un chico! Tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta", comentó por aquel entonces.

Al día siguiente que salió la entrevista, Katy Perry compartió un 'tweet' con un mensaje fulminante. "Cuidado con la Regina George con piel de cordero…", escribió, haciendo referencia a la villana de la película "Chicas malas".

Watch out for the Regina George in sheep's clothing... — KATY PERRY (@katyperry) 9 de septiembre de 2014

2015: Katy se burla de Taylor

Durante el medio tiempo de Super Bowl del 2015, Katy interpretó sus mejores éxitos. La estrella pop utilizó "California Gurls", canción con la que se burla de las mujeres superficiales, para 'atacar' a Taylor Swift. Las chicas 'superficiales' a las que hace referencia en el tema estaban vestidas con el clásico traje de baño que Taylor Swift puso de moda en ese verano.

I might be reading to much into this #HalftimeShowKatyPerry pic.twitter.com/0K38kM4BYZ — Smiler For Life (@mileyfan2017) 2 de febrero de 2015

Meses después, durante una interpretación de "Bad blood", aparece un tiburón en el escenario. Como se recuerda, en la presentación de Katy Perry en el Super Bowl apareció un tiburón bailando. Nuevamente, una indirecta sobre que esta canción tiene que ver con la intérprete de "Roar".

2016: el ex novio

Después de haber terminado su relación con Calvin Harris, la cantante pide créditos por "This is what you came for", canción que el Dj saca con Rihanna. Harris se molesta y le responde por Twitter: "Sé que ya no estás de gira y necesitas a alguien nuevo para intentar enterrar como Katy, etc. Pero no soy esa persona, lo siento. No voy a permitirlo".

Tuit de Calvin Harris.

Ese mismo año, Katy decide responder preguntas de sus fans mediante Twitter y uno de ellos le pregunta si haría una colaboración con Taylor. Ella responde que lo haría si Taylor le pide perdón.

if she says sorry, sure! — KATY PERRY (@katyperry) 10 de septiembre de 2016

2017: Katy y Nicki Minaj

Taylor Swift también ha tenido problemas con Nicki Minaj, y en el 2017, Katy invita a Nicki a colaborar en la canción "Swish Swish". Eso como una respuesta al tema "Bad Blood" de Swift. Drama y más drama.

2017: Carpool con James Corden



Katy Perry es invitada al programa del británico James Corden y durante el segmento 'Carpool' comenta por primera vez sobre la rivalidad que existe con Taylor Swift. "Había tres bailarines que se iban con ella de gira, pero antes me pidieron permiso para hacerlo. Yo les dije: 'claro, ahora mismo no tengo disco, así que consigan trabajo. Pero tendré disco en más o menos un año, así que asegúrense de poner una cláusula de aviso de 30 días en el contrato, en caso de que quieran volver conmigo cuando diga que regreso. Ese año pasó y les mandé un mensaje a todos porque son muy cercanos a mí y les dije: 'voy a empezar por si están interesado'. Ellos dijeron: 'ok, vamos a hablar con el management sobre ello'. Lo hicieron y les despidieron", contó sin tapujos.

"Intenté hablar con ella sobre el tema y no quiso hablar conmigo. Se cerró por completo. Y después escribe una canción sobre mí. Yo dije: ¿qué? ¿Así es como vas a enfrentarte a esto? ¡Karma! Pero estoy preparada para que esta mierda se termine. Pero hay una ley de causa y efecto. Haces algo y va a haber una reacción, y créeme, va a haber una reacción", agregó.

2017: Taylor responde

Taylor Swift terminó la guerra que tenía con Spotify y decidió publicar todas sus canciones en esta plataforma justo el día en el que Katy Perry lanzó su álbum "Witness", quitándole protagonismo.

2018: guiños de amistad

Katy Perry, después de su visita al Vaticano con su prometido Orlando Bloom, decide dar el primer paso para iniciar la reconciliación. La intérprete de "Teenage Dream" le envió una carta escrita a mano y una rama de olivo a Taylor Swift.

"Hola vieja amiga, he estado reflexionando sobre las pasadas malas interpretaciones y sentimientos heridos entre nosotras. Me encantaría arreglar las cosas", escribió Perry.

Carta de Katy Perry a Taylor Swift. (Foto: Instagram)

"He vuelto a mi camerino y me he encontrado esta rama de olivo", indicó Taylor en Instagram. "Esto significa mucho para mí", concluyó.

2019: la reconciliación

Hace una semana, Katy Perry compartió una imagen en Instagram que anunciaba el fin de la enemistad con Taylor Swift. En la foto se apreciaban galletas caseras sobre un plato con la descripción: "Peace at last" ("Paz al fin"). Además, Perry acompañó la imagen con las frases "Let’s be friends" ("Seamos amigas") y "Feels good" ("Se siente bien"). Pero lo que más llamó la atención fue que etiquetó a Taylor en la foto. La intérprete de "Shake it off" respondió con una cadena de corazones.



Días después, Taylor Swift sorprendió a todos al publicar el videoclip de "You Need To Calm Down" y apareció Katy Perry vestida de hamburguesa y ella, como el complemento perfecto, disfrazada de papas fritas. Esto anunciaba el final de la larga rivalidad.

Horas después de la publicación del videoclip, Taylor brindó una entrevista al programa "Breakfast Show" de la BBC Radio 1 y reveló cómo se dio la tan ansiada reconciliación.

"Hace tiempo que lo superamos, pero la primera vez que nos vimos en persona fue en una fiesta y resultó evidente muy rápido que todo había cambiado. Que ambas habíamos crecido y que habíamos madurado lo suficiente para no permitir que nos enfrentaran. De pronto, volvimos a recordar cuánto tenemos en común: las dos llevamos tiempo en un punto muy bueno de nuestras vidas, y no sé si alguna de las dos pensamos que acabaríamos hablando públicamente de este tema", indicó la cantante.

"I would love for us to be a symbol of redemption and forgiveness" 💕@TaylorSwift13 tells @GregJames about @KatyPerry's surprise appearance in her new video 😍 pic.twitter.com/ZzXCJSD8bj — BBC Radio 1 (@BBCR1) 17 de junio de 2019

Taylor contó que le envió un mensaje sobre el videoclip que quería preparar para hablar sobre el perdón y la diversidad. "Me dijo que le encantaría que nosotras pudiéramos ser un símbolo de perdón y redención", añadió.



Ahora, los fans de ambas esperamos que canten un tema juntas. ¿Se dará?