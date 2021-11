Taylor Swift se ha caracterizado en escribir sus exitosos sencillos en base a sus experiencias amorosas y con el actor Jake Gyllenhaal no fue la excepción. La pareja mantuvo una relación de pocos meses y al finalizar ella escribió “All Too Well”, canción que se ha vuelto todo un fenómeno en estos últimos días.

Swift se encuentra re grabando sus canciones para tener los derechos de autor sobre los mismos; y el último 12 de noviembre decidió lanzar “Red (Taylor´s version)” que incluye 30 canciones, entre las cuales figura la versión extendida de “All Too Well”, con más de cinco minutos de duración donde brinda más detalles de la relación con el actor. Pero, ¿cómo se conoció la pareja?

Taylor y Jake se conocieron a mediados del 2010 y evidenciaron su acercamiento tras visitar el programa “Saturday Night Live”, para apoyar a su compañera Emma Stone. Los rumores sobre una supuesta relación aumentaban y Ellen DeGeneres le consultó sobre el supuesto amorío con el protagonista de la cinta “Nightcrawler”. “Siempre soy optimista sobre el amor”, respondió Taylor en esa ocasión.

Poco después, la pareja confirmaría su relación, la cual fue motivo de varios comentarios debido a la diferencia de edad entre ambos. Taylor tenía 20 y Jake 29. A pesar de ello, continuaron juntos e incluso fueron vistos paseando en la ciudad de Nueva York durante el Día de Acción de Gracias, el cual compartieron con Maggie, la hermana de Gyllenhaal

Para diciembre, la pareja se había consolidado y el actor de Hollywood expresó a la revista “Us Weekly” su deseo de tener a Taylor en la cena de navidad, un momento que se comparte comúnmente con la familia.

El final de la relación

Cuando toda su historia de amor parecía color de rosa, llegó la ruptura. En enero de 2011, los medios especializados informaron que habría sido Jake quien terminó con Taylor tras unas premiaciones. “Él le dijo que no estaba funcionando. Ella está muy molesta y herida. Se ha sentido maltratada”, reveló una fuente al magazine “Us Weekly”.

En tres meses se fue el cariño, pero ese tiempo fue suficiente para que Swift regrese al estudio y escriba la canción “All Too Well”, que forma parte de su álbum “Red” (2012), junto a “We Are Never Ever Getting Back Together”.

“Dejé mi bufanda allí en la casa de tu hermana / Y todavía la tienes en tu cajón incluso ahora”, decía otro fragmento del sencillo. Algunos seguidores de la artista lo relacionaron al accesorio que usó mientras estaba con Jake en el Día de Acción de Gracias en 2010, uno de los últimos momentos felices que tuvo la pareja.

Alrededor de la separación también hubo muchos rumores, y la edad sería el factor principal. Esto habría sido confirmado con una nueva estrofa agregada al sencillo que lanzó la semana pasada. “Dijiste que si hubiéramos sido más cercanos en edades quizá hubiera estado todo bien/Y con eso sentí morirme”, dice “All Too Well (Taylor´s version)”.

El cortometraje de su relación

Gracias a la revelación de este disco con la nueva versión de varias canciones de Taylor Swift –con la finalidad de recuperar sus derechos de autor-, la artista estadounidense acompañó “All Too Well” de un cortometraje de 14 minutos y 55 segundos que daría aún más luces de lo que vivió en la relación con la estrella de Hollywood, Jake Gyllenhaall.

La pieza cinematográfica empieza citando un famoso fragmento del Poema 20 de Pablo Neruda, con la frase “es tan corto el amor y tan largo el olvido”. Protagonizada por la actriz Sadie Sink (”Stranger Things”) y Dylan O’Brien (”Teen Wolf”), cuenta la fallida historia de amor de los actores debido a la diferencia de edad.

Un punto de quiebre clave entre los protagonistas de “All Too Well: The Short Film” es cuando se encontraban cenando con unos amigos. Sink se muestra triste por la desatención mostrada por su pareja cuando ella intenta tomarlo de la mano y él la rechaza. Aunque arreglan la situación, él decide dejarla poco antes de su cumpleaños número 21.

El videoclip ya cuenta con más de 30 millones de visualizaciones desde su estreno el último viernes y se ha convertido en tendencia #2 en Perú.

