Eugenio Derbez anunció hace un tiempo que se tomaría un descanso para viajar con toda su familia por un mes, pero nunca imaginó que este momento íntimo se convertiría en un reality show llamado ‘De viaje con los Derbez’ que se estrenará este viernes 18 de octubre a través de Pantaya y Amazon Prime a nivel mundial.

El actor mexicano contó en entrevista para el programa ‘Despierta América’ qué pasó cinco meses en Australia grabado la película ‘Dora y la ciudad perdida’ y sintió que estaba muy desconectado de su familia, así que decidió reunirse con sus cuatro hijos, su esposa y su yerno para organizar un viaje familiar por un mes.

Luego de muchas conversaciones y discusiones entre todos los Derbez por primera vez se juntaron Eugenio con sus hijos Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana. A esta aventura se sumó su esposa Alessandra Rosaldo y su yerno Mauricio Ochmann.

Por su parte, la cantante confesó que esta fue una de las decisiones más difíciles de su vida, ya que en varias ocasiones la llevó a pensar que lo mejor era divorciarse de actor y vivir en paz, sin embargo, siguió sobre el barco hasta el final.

Alessandra Rosaldo ha contado en entrevista para el programa ‘Hoy’ que este reality show le afectó mucho en su relación con Eugenio Derbez y aquí te contamos todo lo que sucedió durante todo este viaje de un mes.

¿CÓMO AFECTÓ EL REALITY A EUGENIO DERBEZ Y ALESSANDRA ROSALDO COMO PAREJA?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una de las parejas más estables del medio mexicano. Ellos se casaron en 2012 y desde ese momento se han mostrado como uno de los matrimonios más felices.

Con la llegada de este viaje familiar las cosas se tornaron muy difíciles ya que en muchas ocasiones pensaron en el divorcio y esta declaración ha sorprendido a todos los fans del recordado ‘Ludovico P.Luche’.

La vocalista de ‘Sentidos Opuestos’ indicó que este viaje a Marruecos con toda la familia fue muy complicado e incluso que meses antes de realizarlo tuvo varios altercados con Eugenio Derbez porque ella se resistía a formar parte de esa producción.

“O sea de que hemos estado a punto del divorcio sí (risas), pero para mí todo este viaje desde antes de hacerlo ya había sido un problema entre nosotros, porque yo no estaba de acuerdo en absoluto y hubo varias discusiones entre nosotros y me tuvo que convencer. Me convenció, al final accedí y al llegar allá los primeros días dije ‘yo ya lo sabía, no quiero estar aquí’. Estuve a punto de agarrar a Aitana y subirnos a un avión”, afirmó Alessandra Rosaldo al programa.

Eugenio Derbez confirmó todo lo dicho por su esposa y madre de su cuarta hija, señalando que gracias al reality show los seguidores podrán ver un lado poco conocido de su familia y que sobre todo se darán cuenta que no son perfectos.

“Sí fue duro, van a ver un lado que nunca han visto, porque la gente siempre nos ve, tanto a nosotros como a Mau y Ais, como las parejas perfectas, lo que uno publica en Instagram que es falso y van a ver aquí el lado real”, destacó Eugenio Derbez.