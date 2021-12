Aldo Miyashiro rompió su silencio para confirmar que sí se reunió con Andrea San Martín y su expareja, Juan Víctor, para intentar llegar a un acuerdo por el bien de su menor hija; sin embargo, la reunión no habría tenido mayores avances.

En el último programa de “La Banda del Chino”, Miyashiro habló de la situación de su coanimadora, luego que Juan Víctor Sánchez presentara audios sobre un presunto maltrato de Andrea San Martín contra su hija e iniciara acciones legales por la custodia de la menor.

“En vez de quedarme en los insultos, lo que hice fue llamar a Juan Víctor, llamar a Andrea, sentarlos en una mesa y conversar, intentar que puedan llegar a unos acuerdos mínimos y eso en beneficio de su pequeña hija... Creo que lo que he hecho lo volvería a hacer y me siento orgulloso de haberlo hecho”, contó el popular ‘Chino’.

“Llamé primero a Juan Víctor, me senté con él, conversamos; llamé a Andrea después, le conté que hablé con Juan Víctor. Nos juntamos y se intentó llegar a un acuerdo, no se llegó lamentablemente, me escribió y me agradeció Juan Víctor... La verdad siempre va a salir a la luz, no esperen de nosotros una intervención mediática para tener rating, no es nuestro estilo. No busquen sangre acá, no la van a encontrar”, agregó Aldo.

Asimismo, Aldo Miyashiro también contó que viene recibiendo constantes ataques en redes sociales, dada la difícil situación que atraviesa Andrea San Martín. Según explicó el ‘Chino’, usuarios le piden que “corte cabeza”.

“En las redes nos insultan, nos dicen porque no hemos botado a Andrea San Martín. Las decisiones que tomamos nosotros lo hacemos por interno, si la gente quiere que yo ataque, corte cabeza no lo va a ver. Parte de nuestro trabajo ha sido hablar con la gente que trabajamos en la eventualidad de que puede haber cometido un error o no”, señaló.

“Hemos hablado con Andrea (San Martín). De hecho le hemos dado una semana para que resuelva sus problemas, hemos conversado en la semana y mañana ella dijo que quiere conversar con nosotros y comunicarnos algo, así que les pido tranquilidad, es un tema delicado que involucra a una niña que está, claramente, en una disputa legal donde hay dos versiones de los hechos”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Andrea San Martín y los audios que la pusieron en el ojo de la tormenta

“¡Por favor, mamá!”: hija de 3 años de Andrea San Martín llora y le suplica que le deje de gritar y pegar. Video: Andrea