Después del escándalo que protagonizó tras ser ‘ampayado’ besando a su exreportera Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro regresó a la conducción de su programa “La Banda del Chino” este viernes 13 de mayo.

El conductor empezó su programa agradeciendo a sus compañeros por tomar la posta del espacio de entretenimiento durante su ausencia, y además explicó los motivos que lo llevaron a regresar a la televisión.

“Decirle a la gente que este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le he cometido mi familia, y es lo que voy a seguir haciendo mientras tenga vida, pero tengo que trabajar y tengo que salir a la calle a trabajar como cualquiera de ustedes”, explicó el también actor.

Aldo Miyashiro cerró el tema del ‘ampay’ recalcando que será la última vez que hablará sobre este hecho ya que afecta mucho a su familia.

“Muchas gracias a todo el equipo y a toda la gente que me ha escrito y que no le he podido contestar. Les agradezco muchísimo, es la última vez que voy a hablar sobre este episodio tan doloroso para mi familia y espero que lo sepan entender”, acotó.

Fiorella Retiz contará su verdad

A casi un mes de la difusión del ‘ampay’ de Magaly Medina donde aparece besándose con Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz habló para las cámaras de “Amor y Fuego” donde dejó abierta la posibilidad de contar su verdad cuando termine su tratamiento.

“Cuando termine todo esto lo que estoy pasando, quizá sí me pueda sentar a contar cosas. Siempre es la mujer la que sale más afectada. (…) Seguro, cuando quiera hacerlo (declarar), me comunicaré con ustedes o con quienes me quieran escuchar”, señaló la periodista.