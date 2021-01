Conforme a los criterios de Saber más

Luego de unas merecidas vacaciones, Andrea Llosa vuelve a la televisión con las nuevas temporadas de “Andrea” y “Nunca más” a través de la señal de ATV. Al respecto de su regreso, la conductora de televisión habló con El Comercio y contó detalles de lo que le espera esta nueva etapa al frente de las pantallas.

En la misma entrevista, Llosa se refirió al posible ingreso de Jorge Benavides a ATV, su lucha en el rating contra “De vuelta al barrio” y “Yo Soy”, su relación con Magaly Medina y la apelación que presentó ante la demanda del futbolista Carlos Cáceda.

Tras disfrutar de tus vacaciones regresas a la carga con la tercera temporada de “Andrea”, ¿Cuéntame cómo te sientes con este regreso?

¡Feliz! Ha sido un mes completo de vacaciones, así que me siento recargada. No solo para “Andrea”, sino también para “Nunca más”, que regresa con una nueva temporada. Este año es fuerte y necesitaba descansar y estar con mi familia. Estoy con muchas ganas de regresar a grabar.

¿Qué novedades presentarás en las nuevas temporadas de “Andrea” y “Nunca más”?

En realidad, seguimos con el mismo formato en ambos programas, ya que han estado funcionando. Lo que sí presentaremos son nuevas historias, intensas y buenas, que es lo que siempre le pido al equipo. Además, pido historias que tengan la posibilidad de ser solucionadas.

Con tres años al aire con “Andrea”, y en medio de una difícil situación como la pandemia, ¿Cuál es el balance de este programa?

Mejor de lo que esperaba. Es un horario súper competitivo el de ambos programas. En “Nunca más” competimos con Cuarto Poder, Panorama y Punto Final; y en el caso de “Andrea” con “De vuelta al barrio” y “Yo Soy”. Hemos sostenido dos dígitos y la verdad estamos mejor de lo que esperábamos… En mi caso, mi productora también es súper competitiva y de carácter, por lo que transmitimos eso al equipo y siempre buscamos mejorar.

¿Qué tan difícil es hacer un programa en medio de la pandemia?

Bastante difícil por el tema de los cambios. Si antes un carro del canal recogía 5 personas, ahora solo a 2, por ejemplo. Nosotros estábamos en San Isidro, pero pedimos cambiarnos a (los estudios de) Barranco y nos apoderamos de todo. Hemos ampliado los sets, todos salimos por puertas distintas, producción almuerza en un lugar, investigación en otro y estamos con mascarillas siempre. En esta época de pandemia nos ha ido mejor, pero hemos cambiado muchas cosas.

¿Qué proyectos siguen a nivel personal, fuera de los programas que tienes en ATV?

Voy a abrir es mi centro psicológico llamado “La casa del amor”, está enfocado más en mujeres y cuenta con psicoterapeutas. Es una empresa personal, con mi esposo, que espero inaugurar pronto (en 2 meses). Es para personas que quieren recibir terapia para obsesiones, dependencia emocional, amores tóxicos, empoderamiento y también daremos talleres gratuitos para niños y niñas que viven en situaciones de riesgo.

Por otro lado, volviendo al tema de ATV, ¿Ya presentaron formalmente a Jorge Benavides?

Todavía. Yo he llegado a trabajar y estoy en Barranco, no me lo he cruzado, no lo han presentado formalmente, pero me encanta que venga. Él y Carlos Álvarez me parecen los mejores. Es talentosísimo y me parece un súper jale.

Ya que hablamos de las figuras del canal, ¿Existe una enemistad con Magaly Medina?

No, ya estamos bien grandes para eso. No tenemos ninguna enemistad, no me la cruzo porque estoy en Barranco y no me acuerdo la última vez que la vi. No tengo problemas con ella.

El año pasado Magaly Medina y Juliana Oxenford bromearon sobre el “colchón” de puntos de rating que le dejabas con tu programa, ¿Te molestó?

No, no me incomoda. No me incomodan las cojudeces.

Apelaste la resolución del juez sobre el caso de Carlos Cáceda, ¿En qué parte del proceso se encuentra esta apelación?

Yo apelé porque me pareció completamente injusto. La jueza ni siquiera ha hablado con Carlos Cáceda, no lo conoce y me parece rarísimo. Simplemente apelé, creo que también la mamá de sus dos hijos y ya. Estamos esperando lo que tenga que pasar. Según me dijo el abogado, este proceso tiene que subir a una sala con jueces y nuevamente presentar todo. Dependiendo si rectifican o ratifican se vuelve a apelar a una corte superior.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina se queja de Andrea Llosa porque tomó diez minutos de su programa

Magaly Medina se queja de Andrea Llosa porque tomó diez minutos de su programa (TROME)