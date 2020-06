El actor Bruno Ascenzo usó sus redes sociales para manifestarse sobre el “Día Internacional del Orgullo LGBT”. Es así que compartió una tierna fotografía al lado del cantante Adrián Bello, con quien está a punto de darse un beso.

“Ama a quien te dé la gana. Feliz día del orgullo a los que aman y dejan amar” se lee en su corto mensaje de Instagram. De inmediato, sus colegas como Wendy Ramos, Jely Reategui, Denisse Dibós, Carolina Cano, Carlos Carlín y más mostraron su emoción al conocer que hace pública su relación con el artista. La publicación ha alcanzado más de 20 mil me gusta en un par de horas.

Por su lado, el cantante peruano Adrián Bello compartió un extenso mensaje el pasado sábado sobre su homosexualidad y cómo la aceptó con el paso de los años. “Desde que tengo uso de razón supe que había algo diferente en mi. De muy niño no sabía qué era exactamente. Pero tampoco lo había juzgado, porque la sociedad no me había enseñado aún que ser distinto era ‘algo malo’”, se lee al inicio del mensaje.

Es así que decidió contarle a su familia lo que sentía, pero en vez de recibir una buena respuesta, empezó a ser rechazado y tuvo citas psicológicas. “Cuando pude verbalizar por primera vez que me gustaban los chicos, vino recién mi primera exposición a la vergüenza. Las primeras citas con la psicóloga, las primeras experiencias de rechazo y de abuso por parte de otros niños, etc”, se lee al inicio de su mensaje.

Del mismo modo, Bello afirmó que el Día Internacional del Orgullo LGBT es necesario para todos aquellos que no se han sentido bien consigo mismo por muchos años debido a las imposiciones sociales sobre su conducta. “Somos miles de personas “diferentes” intentando sobrevivir en un mundo que hasta el día de hoy nos pregunta: ¿y por qué tienen que tener un día del orgullo? Mi respuesta es porque lo necesitamos. Porque por años no nos hemos sentido orgullosos de ser quienes somos”, continúa.

