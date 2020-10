Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Álvarez regresa a la televisión este 10 de octubre con el programa “La vacuna del humor” a través de la señal de Willax TV. En declaraciones a El Comercio, el humorista da detalles de su nuevo espacio de “humor político” que, a diferencia de anteriores entregas, será grabado desde su casa y no desde un set de TV. En esta etapa televisiva, el comediante hará desfilar a un “sinfín de nuevos personajes”, todos basados en la coyuntura nacional.

-¿De qué manera la pandemia te afectó a nivel profesional y personal?

Nos ha dado muchas lecciones, nos ha enseñado a valorar el tiempo, la amistad, la familia, la vida, el trabajo de los médicos y la salud misma que ha estado abandonada durante muchas décadas. Nos enseñó a valorar el trabajo y la vida misma, pues un día puedes estar y otro, no. Creo que nos ha dado una gran lección, me ha alimentado y nutrido como artista y ser humano.

-¿Cómo nació la idea de regresar a la televisión?

En estos momentos tan difíciles, con problemas de ansiedad, estrés y preocupaciones, nos hemos tenido que sobreponer para grabar desde mi casa y crear un sinfín de personajes. Lo he hecho con mucho cariño, es un gran emprendimiento porque pensaba que era una tarea que tenía pendiente con mi gente.

-¿Qué diferencia tendrá con respecto a tus anteriores programas?

Va a ser diferente, será ágil, pícaro, con mucho humor político. Hemos tomado las medidas de seguridad necesarias, el distanciamiento social con los actores, hemos grabado con mascarilla, careta facial, alcohol en gel, etc. No pensaba hacer TV, pero llegó la pandemia y tuvimos que dejar relegados los planes que teníamos de hacer teatro.

-Con tu reingreso a la televisión, ¿qué nuevos temas planeas tocar?

La coyuntura actual nos ha dado bastante material. El humor político es mi trabajo, haremos una crítica social aguda, honesta, irreverente, contestataria y si eso nos cierra puertas en los canales, ¿qué podemos hacer?. Si eso pasa, me quedaré en mi casa trabajando en mi canal de YouTube. Estamos enfrentando nuevos retos, creando y produciendo programas. Eso me hace muy feliz.

-La industria artística ha sido una de las más afectadas por la pandemia.

Por eso le hice un pedido al ministro de Cultura, Alejandro Neyra, para que se active la fase 4 con todas las medidas de seguridad, estamos hablando de los teatros, no de las discotecas. En un teatro ni se fuma ni se bebe alcohol. Nosotros (los artistas) vivimos de las entradas que el público compra para vernos.

-De todos los personajes que has imitado, ¿cuál es el que más te ha costado construir? ¿Tendrás nuevas imitaciones en “La vacuna del humor”?

El más rápido que hice fue el de Raúl Diez Canseco, era un personaje que nos salía en tres horas. Ahora estoy practicando a Hernando de Soto, un poco difícil pero estamos tratando de lograrlo y lo vamos a estrenar. Hay personajes que son más ricos como Alan García y Alejandro Toledo, etc.

-Con 37 años de carrera, eres uno de los referentes más importantes de la industria del entretenimiento en el Perú. ¿Qué le recomendarías a quienes quieren dedicarse a este rubro?

A trabajar intensamente, siempre respetando al público. Me ha enseñado a no desubicarme y tener los pies bien firmes en la tierra. Lo que hago con mi trabajo es ejercer una crítica, luego busco que la gente reflexione con cada una de mis imitaciones. Otra cosa que me enseñó esta carrera es a conocer más a mi país. Algo que no hemos reflexionado mucho y es el gran error que cometen los políticos. (...) Los políticos no saben ni conocen que en el Perú hay varios Perú, con diferentes idiosincrasias de pensamiento y de forma de ser. Por eso es que la pandemia ha fracasado cuando se ha tomado una medida única, cuando ha debido tomarse distintas medidas.

-Y durante la pandemia...

Tuve que recorrer todo el país llevando cuadernos, libros y víveres a los niños. Hemos visitado hospitales, comisarías, fue una labor silenciosa, pero muy linda. Además de pararme al frente de la TV para hacer mis personajes, uso la TV como vehículo para ayudar a la gente.

-En abril ofreciste un show en la Villa Panamericana para pacientes con Covid-19. ¿Qué representó esa iniciativa?

Fue todo un reto, muy emotivo, creo que es lo más bello que he hecho en toda mi vida. Fue bello ver cómo personas pese a pasarla mal, a estar enfermas, me aplaudían. Ese mensaje no lo voy a olvidar jamás. Fue algo muy humano, una lección de vida.

