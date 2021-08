Carla Carbo Ponce de León, aún esposa de Carlos Galdós, acusó al showman ante cámaras de “Amor y Fuego” de pedir reducción de alimentos a más del 50% del monto para los dos hijos que tienen.

Carbo comentó que ambos conciliaron hace tres años cuando se separaron y los montos prefiere reservarlos, pero la reducción es de más de la mitad. “Pretende hacer una reducción exagerada”, señaló ante las cámaras del programa de Willax TV.

“Tú eres una persona exitosa en todo lo que haces, tienes tus shows, tienes mejor solvencia económica y no sé por qué quieres hacer lo contrario. Tiene varias empresas, no solo una”, contó la mujer.

Carbo aseguró que está dispuesta a hablar con él para llegar a un acuerdo, pues lo considera un padre presente con sus menores, pero afirmó que la comunicación con él no es muy buena.

“Tengo una regla con él que me hable por escrito, porque no me llama por teléfono, yo no quiero hablar con él... Él tiene formas que para mí no son adecuadas”, acotó.

La respuesta de Galdós

Mediante sus redes sociales, Carlos Galdós dio respuesta sobre lo sucedido en el programa de Willax TV. El locutor afirma que lamenta la decisión de Carbo por acudir a la prensa y que él se encuentra al día con los pagos acordado en su previa conciliación.

Galdós aseguró que tiene una intachable trayectoria y que ha sido un padre presente para sus hijos. Además, reveló que el pedido de reducción de manutención le fue comunicada a Carbo por varias vías, incluyendo dos conciliaciones. Él pide que los gastos sean repartidos en dos pues ambos generan ingresos.

Sobre la causa de la reducción, “Debido a la pandemia, como todos los profesionales dedicados al entretenimiento, se han visto afectados sus ingresos. La solicitud realizada a la Sra. Carbo, es una reducción de la pensión, comunicada por todas las vías posibles, incluyendo dos conciliaciones. Sabiendo que, como padres, los gastos deben ser compartidos, ya que ambos generan ingresos”, se lee.

Asimismo señaló que no dará declaraciones, solo en el ámbito legal si es que necesario. “La vida y la familia es lo más importante para mi, mantengo un inmenso amor por mis hijos y un profundo cariño y respeto a las madres de mis hijos”, sentenció en su comunicado.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Galdós explota contra los influencers que prefieren promocionar marcas

Carlos Galdós explota contra los influencers que prefieren promocionar marcas y los tilda de ‘cag...nes’ null