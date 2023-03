El programa “América Hoy” volvió a protagonizar un momento incómodo en la televisión. Y es que, cuando la psicóloga Lizbeth Cueva se estaba despidiendo en vivo, el cantante Christian Domínguez llegó por su espalda y la abrazó sorpresivamente, provocando el malestar de la psicoterapeuta.

El hecho sucedió en la edición del 27 de marzo del programa “América Hoy”, cuando la psicóloga se encontraba sentada en un sillón del set, despidiéndose. Mientras hablaba, el cantante de cumbia apareció por detrás y le dio un fuerte abrazo, el cual fue reprochado por Cueva.

“¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué te pasa? Que te haya dado consejos y que vengas a tener ese contacto conmigo no me parece, respeto... Yo no le he dado confianza, por si acaso”, expresó la psicóloga, notablemente fastidiada por lo sucedido. “Doctora favorita, discúlpeme, pensaba que estábamos fuera del aire”, respondió Domínguez.

Acto seguido, las conductoras Janet Barboza y Ethel Pozo intentaron justificar la acción de su compañero de programa.

“Que el público sepa que Christian nos para abrazando a todas, antes y después del programa”, señaló Janet Barboza. “Y besando, a él le gusta besarnos bastante”, añadió Ethel Pozo, intentando defender a su compañero.

Christian Domínguez intenta dar un abrazo a la psicóloga

Finalmente, Christian Domínguez reconoció su error y pidió las disculpas del caso, no sin antes ironizar con lo sucedido. “Mañana titular: ‘Hundido’”, declaró el cantante antes que Janet Barboza diera pase a la siguiente nota del programa.

Ethel Pozo sobre la ayuda que 'América Hoy' llevó a damnificados