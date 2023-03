La cantante Pamela Franco no puede evitar las preguntas en torno a una posible boda con su pareja Christian Domínguez luego que este confirmara que su divorcio con Tania Ríos ya está en su etapa final y solo está esperando que le den su DNI que certifique su estado civil.

Ante las constantes interrogantes, Pamela Franco no tiene reparos en responder que si bien anhela casarse, no es algo que le quite el sueño y, por el momento, está enfocada en sus proyectos profesionales.

“Lo tomo deportivamente, sale el divorcio y todos esperan la familia, que formalicemos, la fiesta y todo, pero se va a ir dando poco a poco. Nosotros estamos tranquilos que es lo importante, estamos bien en nuestro día a día. Las ganitas y los sueños de poder hacerlo están, día exacto no te puedo decir, pero va a llegar”, aseguró.

“El día a día en este momento está bien fuerte para los dos, de aquí en unos mecesitos nos vamos a dar unos días porque lo necesitamos. Parte de la vida son los momentos bonitos que se pasan, pero pasamos momentos con familia. Tratamos que sea así que es lo que nos llena”, añadió Pamela Franco.

Pamela Franco dice que aún no tiene fecha de boda con Christian Domínguez

Como se sabe, desde hace varios años Christian Domínguez se encuentra inmerso en los trámites de su divorcio de Tania Ríos; sin embargo, este 2023 empezó con la noticia que todo estaba encaminado y solo faltaban pequeños detalles para su separación legal.

Por otro lado, Christian Domínguez también ha manifestado su deseo de casarse con Pamela Franco una vez que logre su divorcio. Si bien ambos están entusiasmados con la idea, esperan que sea una ceremonia íntima con pocos invitados.

Pamela Franco confirma que sí está buscando vestido y pide que MQM organice su boda