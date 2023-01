Christian Domínguez se mostró más que entusiasmado al revelar que los trámites para su divorcio se encuentran en la recta final y que, en las próximas semanas, se hará oficial. Tras terminar la documentación, el cantante apunta a casarse con su actual pareja Pamela Franco.

“Ya hay una decisión, pero hay que esperar algunos trámites todavía. El día que esté donde esté yo saldré a hacer todo el aspaviento posible. Ya no hay marcha atrás, estamos esperando”, contó Domínguez al programa América Espectáculos.

“Lo que pasa es que eso también nos permite avanzar como familia. Quieres o no las cosas como vivencia entre nosotros no van a cambiar porque nos amamos, tenemos una familia maravillosa y es bueno estar liberado de todo”, agregó Pamela Franco.

Asimismo, la pareja fue consultada por si existe la posibilidad de transmitir su boda por televisión, a lo que respondieron que estarían encantados porque se ahorrarían mucho dinero.

“Entonces no voy a gastar ni un centavo. Hemos dicho qué si nos van a criticar pagando o no pagando, entonces mejor no pagamos. Todas las marcas que vengan encantadísimo”, aseguró el cantante de cumbia.

“Bienvenido sea, si igual van a criticar”, añadió, entre risas, Pamela Franco.

Cabe señalar que la pareja conformada por Christian Domínguez y Pamela Franco mantienen una sólida relación de más de 3 años. Fruto de su romance, ambos se convirtieron en padre de María Cataleya.

Christian Domínguez logró el divorcio