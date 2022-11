El cantante de cumbia, Christian Domínguez, y la exMiss Perú, Maju Mantilla, podrían tener un tórrido romance en la novela ‘Maricucha’. Así lo dejó entrever la conductora del desaparecido programa ‘En boca de todos’ en el programa ‘América hoy’.

Todo ocurrió cuando Edson Dávila fue hasta las instalaciones donde graban la novela para ver las escenas que le han tocado hacer en ‘Maricucha’ a Christian Domínguez. Allí el popular ‘Giselo’ se encontró Maju Mantilla y le preguntó sobre las novedades para su personaje en ‘Maricucha’.

“(¿Novedades en Maricucha?) Romances, pero no sé, no he chapado (en la novela). No soy mala, solo soy un poco chismosa, me gusta hurgar en la vida de lo demás. Me quedé impactada al conocer a Vicente (personaje de Christian Domínguez)”, contó Maju Mantilla.

Ante esta respuesta, la conductora de ‘América hoy’ especuló: “Quiere decir que el personaje de Maju se va a enamorar de Christian, lo acaba de decir”. Mientras que Brunella Horna gritó sorprendida: “Christian y Maju van a chapar”.

Pero eso no fue todo. Ethel se preguntó sobre la reacción que tendrá la pareja del cantante ante las escenas de romance que podrían grabar Domínguez y Mantilla: “¿Qué pensará Pamela Franco de todo esto?”, dijo la conductora entre risas.