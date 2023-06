La cantante Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva carta en sus redes sociales, donde celebró haber cumplido cinco años desde que empezó su aventura musical como solista. Desde entonces, la artista nacional ha conseguido diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Señor mentira” compartió un emotivo video en el que muestra imágenes de su infancia y de sus presentaciones en diversos escenarios. Junto al clip, escribió una extensa y emotiva carta.

“Cuanta nostalgia me dio editar este video, narrar ese texto que nació sin escribirlo antes y que me lleno de lágrimas los ojos (al igual que ahora mientras escribo todo esto). He hecho tantas cosas que quizá muchas de ellas ya ni siquiera recuerdo bien, he sacrificado mi vida y muchos sueños por tener esta carrera que, aunque maravillosa, también me ha golpeado muchísimo”, escribió Darcourt.

“Gracias por haberme regalado 5 años de mucho amor. Hoy, celebro mi historia, festejo mi camino, abrazo mi destino y aplaudo de pie a esa niña que siempre soñó en grande y que, a pesar de todo, jamás se rindió. Aún no soy ni la mitad de lo que pretendo llegar a ser, pero confío que Dios y el tiempo son los únicos que saben cómo, cuándo y dónde es que estaré mañana… Mientras, a seguir viviendo feliz, con la esperanza de que muy pronto, algún nuevo vendrá”, agregó la salsera.

En su mensaje, Daniela Darcourt no solo agradeció a sus familiares, amigos y fans, sino también a todas las personas que la critican sin conocer su lucha para convertirse en artista.

“Gracias a los que me odian, critican y juzgan sin saber todo lo que he vivido y vivo, gracias a los que me acompañan en cada pequeño o gran paso que doy o he podido dar, gracias infinitas a todos los que confían en mí y me regalan su amor para seguir volando alto y lejos”, precisó en su mensaje.