Daniela Darcourt es una de las pocas artistas peruanas que no tienen miedo de hablar directamente sobre la industria de la música y el entretenimiento en el Perú. Ante las múltiples críticas que recibió sobre su imagen y su estilo personal a lo largo de su carrera, la salsera peruana no dudó en aprovechar la oportunidad de haber sido invitada a un podcast para hablar sin filtros sobre los estándares y las tendencias en la particular forma de vestir de sus compañeras de rubro.

Este fin de semana, Daniela Darcourt fue invitada al podcast de Jesus Alzamora, La Lengua, donde no pudo evitar referirse a a un terreno totalmente indiferente para ella pero en el que se ha visto comparada y criticada en múltiples ocasiones: la moda. “Es que no me gusta. Mis amigos, la gente que me conoce, los que son parte de mi círculo de verdad saben. No me he preocupado mucho por estar en línea”, señala Daniela, quien confesó encontrar comodidad y confort en sencillas prendas oversized. Trajes sobrios, vestidos largos de noche e incluso pantalones, abrigos y botas sobre el escenario. Una apuesta poco usual para un terreno musical como el de la salsa, conocido por los clásicos atuendos caribeños que dejaron de ser exclusivos de las bailarinas para protagonizar los looks de las cantantes.

Daniela Darcourt con trajes y vestidos de gala en texturas brillantes que reflejan su sello personal. (Fotos: IG @danieladarcourtoficial)

Además de declararse ‘anti-fan’ de la moda, también aprovechó para revelar lo difícil que le resulta entender por qué este género musical ha llevado a las artistas a optar por prendas cada vez más diminutas para lucirse sobre el escenario. Una tendencia que criticó como innecesaria por parte de aquellas mujeres que decidieron mostrar su cuerpo, aquellas a las que calificó bajo el término de ‘vedettes’.