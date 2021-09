La actriz cómica ‘Dayanita’ pudo conocer este miércoles que no es el padre biológico del hijo de 10 años de edad de Pamela Gómez, con quien tuvo una relación cuando era adolescente.

Tras conocer el resultado negativo de ADN, la artista se quebró y dio unas emotivas palabras sobre el sentimiento que tiene por el pequeño, a pesar que siempre tuvo la duda sobre su paternidad.

“No creas que me he quitado un peso de encima. Siempre lo voy a llevar presente en el corazón. Para mi siempre ha sido mi hijo”, sostuvo la actriz cómica antes de disculparse con la madre del menor por insistir en hacerle la prueba de ADN.

Andrea Llosa lamentó este desenlace y confesó que era la primera vez que hubiera querido dar una noticia diferente. Por su parte, Pamela Gómez adelantó que permitirá que ambos continúen teniendo contacto y que el cariño permanecerá a lo largo del tiempo.

Antes de conocer el resultado, la integrante de “JB en ATV” había pedido a la opinión pública no mofarse de esta parte de su vida. “No quiero ser la burla de nadie ni tampoco que se burlen del niño. Nadie tiene derecho a burlarse de nada”, sentenció.

