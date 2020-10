La actriz Ebelin Ortiz se sumó al movimiento “Diálogo de tetas”, una campaña de la Liga Contra el Cáncer durante el Mes Mundial de Prevención de Cáncer de Mama, cuyo objetivo es sensibilizar a la población respecto a que haciéndose un chequeo de mama una vez al año se puede vencer al cáncer.

Como parte de esta campaña, la intérprete de 49 años conversó con este medio y se refirió al cáncer de mama, que en los últimos años la incidencia y mortalidad ha ido en aumento debido a la falta de cultura preventiva y miedo a los chequeos preventivos.

En la campaña “Diálogo de tetas” eres muy directa con el mensaje que transmites. ¿Eso es lo que falta en el día a día de las mujeres para prevenir el cáncer de mama?

Creo que no lo hablamos a conciencia, ni frontalmente. Yo creo que es preciso hablar del tema con más profundidad y claridad.

¿Te llena a ti como mujer ser parte de estas iniciativas de prevención?

Siempre he colaborado con la Liga Contra el Cáncer y no solo con respecto al cáncer de mama, sino también con el cáncer del cuello uterino y con el cáncer de piel. Yo creo que hay que colaborar porque es una enfermedad muy grave, pero si se detecta a tiempo se puede salvar muchas vidas.

La actriz Anahí de Cárdenas compartió su proceso y se extirpó el busto ¿Es importante hacerlo pese a que se detectó a tiempo?

Ella se detectó el cáncer temprano y tomó la decisión importante de quitarse las mamas. Nosotras como mujeres latinoamericanas nos conflictúa un poco porque nos han enseñado que nuestro busto es el poder de nuestro cuerpo, pero en Europa vemos que hay mujeres que toman la decisión de extirpar al primer indicio o bulto y ya después te pones prótesis.

¿Crees que Anahí ha sido un gran ejemplo para otras mujeres?

Ella nos hizo partícipes de cada momento de su vida y de cada situación de su enfermedad. De alguna manera hizo que las personas con cáncer no se sientan solas.

¿Y tú cómo te encuentras de salud?

Me siento bien. Cada año me hago mi chequeo y no solo de cáncer de mama, sino también del cuello uterino y me hago el papanicolaou. Todos los años lo hago y cada vez que termina mi consulta, me encanta saber que mi ginecólogo me felicita.

Estás a puertas de cumplir 50 años. ¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de tu vida?

Me siento plena porque soy una persona bastante activa. Estoy bien de cuerpo y alma.

¿Y en tu vida amorosa?

Estoy sin novio hace varios años. Obviamente no voy a decir que no extraño algunas cosas y que me hubiera gustado estar acompañada en este confinamiento (por la pandemia del coronavirus), pero tampoco es que me haya muerto de soledad.

¿Estuviste ocupada en este confinamiento?

Hice un corto al inicio del confinamiento, hice una serie web, una obra de teatro para TV Perú y hasta he hecho locución. Ahora mismo estoy leyendo otros libretos de teatro y estoy escribiendo un blog. Creo que el 2020 no se ha portado tan mal conmigo.

En este encierro obligatorio te hemos visto más activa en redes sociales y recientemente te pronunciaste por el caso de una joven abusada sexualmente por 5 hombres en el distrito de Surco. ¿Qué opinas de ese caso?

El abogado que defiende a estos muchachos hizo un comentario desatinado porque señaló que a las mujeres no se les viola en sus casas y eso es mentira. Hay esposas y niñas que son violentadas en sus hogares. Estar en casa no significa que no te van a violar y tener una vida social activa no es sinónimo de violación.

¿Qué crees que debería pasar con estos 5 hombres?

Más allá de la prisión preventiva, las autoridades deben acelerar el juicio para que estas personas vayan a la cárcel. Lo malo de este país es que todo el mundo se la pasa en prisión preventiva, creo que ellos ya deben estar en la cárcel y tener una pena larga.

Finalmente, Ebelin Ortiz envió un mensaje de reflexión a las mujeres peruanas para prevenir el cáncer de mama e invitó a formar parte de las campañas de la Liga Contra el Cáncer ingresando AQUÍ.

