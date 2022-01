El chico reality Elías Montalvo reapareció en televisión, pero no en América TV, sino en el programa “Amor y Fuego” de Willax TV. El exintegrante de “Esto es guerra” llegó al set del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre para contar detalles de su participación en el reality de competencia.

Una de las primeras preguntas que respondió Elías Montalvo fue sobre su distanciamiento de Rosángela Espinoza, con quien ganó la competencia “Guerra de tiktokers”. Según dijo, ellos no eran amigos, pero la tenía en alta estima.

“Rosángela y yo éramos, no sé si amigos porque es un calificativo muy fuerte, pero fue una muy buena compañera, siempre estuvo conmigo y yo le agradezco hasta el día de hoy todos los momentos que hemos compartido”, señaló Montalvo.

“Siempre estoy agradecido con todos, pero yo no entiendo porque se tomó tan personal lo de la votación porque, en primer lugar, por mí no se fue (de ‘Esto es guerra’) porque yo no fui el último voto, a eso me refiero”, añadió el bailarín.

Sobre el premio económico que recibió tras ganar “Guerra de tiktokers”, Elías Montalvo explicó que él pensaba en dividirlo con Rosángela Espinoza; sin embargo, la producción le aclaró que el efectivo era sólo para él porque para los famosos era “su trabajo”.

“Realmente yo pensé que era para los dos, le pregunté a la producción y me dijeron que solo era para los tiktoker porque para los ‘guerreros’ era su chamba. Ese era el trabajo de producción, él tenía que decirle a ella que el premio no era para ella”, manifestó.

Elías Montalvo habló en Amor y Fuego sobre su distanciamiento de Rosángela Espinoza.

DESMIENTE RELACIÓN CON PETER FAJARDO

Otra de las interrogantes que respondió Elías Montalvo durante su participación en el programa “Amor y Fuego”, fue si mantuvo una relación sentimental con el productor Peter Fajardo.

“(Éramos) Amigos, creo que no voy a dar detalles. El que me cree me conoce, el que no me está juzgando sin saber la verdad. Nosotros nos conocimos, empezamos a salir y nada. No éramos pareja, salíamos, pero no”, respondió Montalvo, quien aclaró que actualmente mantiene una relación con otra persona.

