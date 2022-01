Luego que Elías Montalvo visitara el set de “Amor y Fuego” y hablara de su distanciamiento de Rosángela Espinoza, la modelo se comunicó con el tiktoker para dejar sus diferencias en el pasado.

En Storie de Instagram, el exintegrante de “Esto es Guerra” compartió una captura del mensaje que le envió la popular ‘Rous’, donde le pide hacer las paces.

“Oye marginal. Dejemos las cosas ahí. Amor y paz, me comentas”, fue el mensaje que recibió Elías de Rous.

Elías Montalvo no lo pensó mucho e inmediatamente le respondió: “Jajaja tú que te me resientes de la nada y sacaste tus conclusiones sola, peace and love. Amor y paz en la Tierra, Rosángela”.

Finalmente, los exintegrantes del reality de competencia compartieron en sus historia de Instagram un video antiguo que hicieron para TikTok, junto al siguiente mensaje: “Reencuentro soon (pronto)”.

Elías Montalvo en “Amor y Fuego”

En su reciente visita al set de “Amor y Fuego”, Elías Montalvo habló sobre su distanciamiento de Rosángela Espinoza, con quien ganó la competencia “Guerra de tiktokers”.

“Rosángela y yo éramos, no sé si amigos porque es un calificativo muy fuerte, pero fue una muy buena compañera, siempre estuvo conmigo y yo le agradezco hasta el día de hoy todos los momentos que hemos compartido”, dijo Montalvo sobre su relación con la modelo.

“Siempre estoy agradecido con todos, pero yo no entiendo porque se tomó tan personal lo de la votación porque, en primer lugar, por mí no se fue (de ‘Esto es guerra’) porque yo no fui el último voto, a eso me refiero”, añadió el bailarín.

Además, Montalvo explicó por qué no compartió con Rosángela el premio económico que recibió tras ganar “Guerra de tiktokers”.

“Realmente yo pensé que era para los dos, le pregunté a la producción y me dijeron que solo era para los tiktoker porque para los ‘guerreros’ era su chamba. Ese era el trabajo de producción, él tenía que decirle a ella que el premio no era para ella”, manifestó.

