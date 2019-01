Instagram: Fiorella Rodríguez acapara elogios tras compartir fotografía en bikini

Desde que Fiorella Rodríguez retomó la soltería, se muestra más osada y desinhibida en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde, recientemente, compartió una fotografía en bikini.

La artista abrió el año con la referida instantánea en la que dejó al descubierto su trabajado abdomen.

La publicación supera actualmente los seis mil Me Gusta y entre los comentarios se lee: "Casate conmigo", "hermosa mi Fiore, eres lo máximo, amistad, besos y buen empiezo del año 2019", "eres un ejemplo para las señoritas que se avergüenzan de su cuerpo", "preciosa, Fío", "regia, como debe ser", "hermosa", entre otros.

Fiorella Rodríguez es una de las figuras voceadas para reemplazar a Maria Pía Copello en la conducción de "Esto es guerra".

Mientras tanto, la artista de 44 años no deja de hacer teatro y se alista para viajar a México en febrero para el estreno de "No me digas solterona" en tierras aztecas.

Fiorella fue candidata al certamen Miss Perú, logrando el título de Miss Amistad. Por este motivo, posteriormente se le empezó a conocer como "La Amistad", "Amistad Rodríguez" o "Amistasí", debido también al constante uso de esta palabra durante su bloque de espectáculos.