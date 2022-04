Karen Schwarz y su esposo Ezio Oliva celebraron el último sábado 9 de abril el cumpleaños número 5 de su pequeña Antonia. La pareja compartió en sus respectivas redes sociales fotografías y videos del momento especial que compartieron en familia.

Según se puede ver en las imágenes, difundidas en sus stories de Instagram, la reunión se realizó en un lugar campestre y contó con juegos inflables, una gran decoración y variedad de bocaditos. Inclusive, habrían contratado a un fotógrafo para que capture los momentos especiales.

La figura de Latina compartió algunos mensajes cariñosos que le dedicaron sus parientes a Antonia en su día especial.

“Feliz cumpleaños, hermosa”, “Feliz cumple, Antonia querida”, “Feliz cumpleaños, mi pequeña amiga Antonia. Cuánto te queremos, preciosa. Sé muy feliz siempre”, fueron algunos de los mensajes que recibió Antonia en su onomástico.

Semanas atrás, Schwarz sorprendió al no descartar la participación de sus hijas en el Miss Perú, pues señaló que solo ellas “son dueñas de su futuro”.

“Lo que me pueda gustar a mí no importa, es lo que quiera ella más adelante. Si mi hija me dice que quiere ser Miss, si quiere ser cantante o ingeniera o lo que fuera, la verdad es que yo la voy a apoyar. Hoy en día mi hija tiene 4 años, va a cumplir 5, la otra tiene 2 añitos, es muy pronto, pero igual, yo creo que así tengan 15 y si me volviesen a preguntar lo mismo, diría lo mismo. Ellas son dueñas de elegir su presente, su pasado y su futuro”, puntualizó ante la prensa.