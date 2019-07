Kenita Larraín y la escena de celos que le hizo Luis Miguel por Luis Fonsi

La modelo chilena Kenita Larraín reveló que un baile con Luis Fonsi, despertó los celos del mexicano Luis Miguel, durante una de las versiones del Festival de la Canción de Viña del Mar.

Larraín señaló en el programa estelar de Chilevisión, "Podemos Hablar", que el intérprete de "Ahora te puedes marchar" le pidió explicaciones por su proceder.

"Me pidieron explicaciones. Salió en la prensa peruana primero, la primera que habló fue alguien de la competencia internacional, pero ella dijo que nosotros estábamos a los besos con Luis Fonsi, lo cual es falso", indicó.

"No es machista, estuvo bien que me preguntara, le conté la verdad, que lo de los besos era falso y que si efectivamente me había sacado a bailar", remarcó Kenita Larraín.

Larraín, de 45 años, está casada con el empresario Sergio Ader, con quien tiene una hija, Sofía.

En algunos pasajes del libro “La Rubia de los ojos celestes” se aborda el presunto primer beso entre la modelo y Luis Miguel. Las salidas de la pareja se habrían concretado entre 2008 y 2012.