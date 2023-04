La modelo Korina Rivadeneira recurrió a sus redes sociales para desahogarse tras haber vivido un día complicado con sus hijos, fruto de su relación con el exchico reality Mario Hart. Según contó, los menores no durmieron bien y estuvieron “estresantes al máximo”.

A través de sus stories en Instagram, la exchica reality compartió un extenso mensaje en el que se sinceró sobre su maternidad y confesó que ha vivido uno de los días más complicados con sus hijos.

“Hoy he experimentado el sentimiento más desesperante de la desesperada, agotadora y estresante vida de madre. Hoy mis bebés no han dormido lo suficiente y estaban revirados y estresantes al máximo, he gritado como nunca, he perdido la paciencia todo el día, estoy exhausta emocional y psicológicamente”, contó Korina Rivadeneira.

“Siempre decía: ‘yo no les voy a gritar’, pero ahora entiendo a tanta madre, que difícil respirar profundo y continuar con la crianza respetuosa, con amor frente a un agotamiento y dos bebés llorando... Y yo que decía que quería 8 hijos, ¡bah!, Creo que necesito un tiempo en casa sin trabajar, no sé qué está pasando, pero el estar tanto tiempo afuera hace que ambos me exijan muchísimo cuando estoy con ellos y nunca es suficiente”, añadió.

Korina Rivadeneira comparte una sincera confesión sobre la maternidad en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Tras compartir sus sentimientos en redes sociales, Korina Rivadeneira terminó su extensa carta haciendo énfasis en que necesita pasar más tiempo de calidad con sus hijos y que, tras su catarsis, solo necesita paz.

“Que alguien me diga si ha logrado el equilibrio en sus vidas. Necesito hacer catarsis, mañana me sentiré malísimo y lo peor por haberle gritado a ‘Lari’ hoy. Mientras tanto necesito paz, Bye”, puntualizó la modelo venezolana al final de su carta.

