El actor Laszlo Kóvacs tuvo duras críticas hacia el fútbol peruano en sus redes sociales, y durante una reciente entrevista se reafirmó en sus declaraciones y sumó nuevos comentarios. Esta vez, dijo que el torneo nacional le parece muy aburrido y que “más entretenido es el campeonato de barrio”.

En declaraciones para La República, Kóvacs reafirmó su postura sobre el fútbol peruano y explicó el motivo principal por el que dejo de seguir el torneo, ya que considera que no ofrece nada interesante ni de valor.

“Como espectáculo me parece sumamente aburrido. Las veces que he visto, porque hace mucho tiempo que dejé de ver, dije: “¡Por Dios!”. Más entretenido es el campeonato de barrio o los chicos jugando fulbito en el colegio. Creo que hay un abuso, siento que los jugadores no son lo suficientemente profesionales, están sobrevalorados, les pagan mucho, hay mucha peliculina, hay mucho teatro”, señaló Kóvacs al citado medio.

“El juego es trabado, el fútbol no fluye, no es rápido, las condiciones no son las mejores. No estoy siguiendo la liga, pero lo poco que he visto, me parece un espectáculo que a mí no me gusta, puede emocionarte estar ahí en la tribuna, en el estadio”, añadió.

Asimismo, el actor que da vida a ‘Tito’ en la serie “Al fondo hay sitio” se mostró en contra de las restricciones en los estadios, comparando la experiencia de ver a tu equipo desde las gradas con la de visitar un zoológico.

“Si lo que te gusta es ir al estadio, qué lindo sería algún día poder ir con tu familia, que no te pongan una reja como si estuvieras en el zoológico porque cualquier cosa podría pasar”, precisó.

