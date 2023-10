La cantante Lucía de la Cruz se pronunció luego que se presentara su personaje en la serie “Al fondo hay sitio”. En la ficción de América Televisión, la intérprete criolla da vida a ‘Maruja’, la tía de Patty (Melissa Paredes), quien llegó a las Nuevas Lomas para conocer a su novio ‘Joel’ (Erick Elera).

En una reciente entrevista con el diario Trome, Lucía de la Cruz aseguró que se siente muy agradecida de ser considerada en la exitosa serie. Además, la cantante aseguró que seguirá apareciendo en la ficción por más episodios.

“Ha sido bello, estoy súper agradecida con todos los actores, directores, todos son bellas personas. No sabes, es tremendo lo que pasará. Todavía no termina, faltan varios capítulos”, contó la cantante criolla.

Por otro lado, Lucía de la Cruz también contó que la próxima semana será operada de la vista luego de haber pasado diversas evaluaciones médicas.

“De todas maneras, me operan. Ya me hice todo los exámenes y chequeos y me operan para quitarme las cataratas el 9 de octubre, a las 8 de la mañana”, señaló la reconocida artista nacional.

Cabe señalar que Lucía de la Cruz se reconcilió con Bartola en la última grabación del programa “Una y mil voces”, donde sellaron su amistad con un beso en la mejilla y un abrazo. “Yo creo que aquí las palabras están demás, estoy contenta, mi corazón está latiendo a mil y todo esto es una bendición”, dijo.