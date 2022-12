La conductora Magaly Medina anunció que demandará a Richard Swing “por manchar su honra”. Esta situación se dio luego que la presentadora de ATV perdió un juicio contra el actor Lucho Cáceres.

Medina tuvo en su set de televisión a su abogado Iván Paredes y ella le pidió demandar a Swing por los comentarios que él hace sobre ella en redes sociales, donde la califica de “drogadicta”.

“Me sigue insultando todos los días en redes sociales de una manera degradante, como si conociera mi vida. Estoy harta, en mis 25 años de carrera he recibido golpes, demanda tras demanda, y siempre dije que no voy a denunciar, voy a resistir, pero ahora me llega, porque no puede haber gentuza sin ningún tipo de calidad moral que pueda poner en entredicho mi calidad moral, personal y profesional, que quieran manchar mi reputación que tanto me ha costado”, dijo la presentadora en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

La conductora de ATV señaló que demandará a Richard Swing por 6 millones de soles y que pretende defenderse de sus detractores que la denuncian.

“Es la primera demanda que voy hacer en mis 25 años de carrera. Él es el primero y con él empiezo... Le estoy pidiendo 6 millones de soles a Richard Swing por todas las clases de cochinadas que escribe sobre mí y no se lo voy a permitir”, sentenció.

Como se recuerda, el programa de Magaly Medina fue el espacio responsable de hacer público que Richard Swing tuvo una contratación irregular en el Gobierno de Martin Vizcarra. Ante esta situación, el músico demandó a la conductora, pero ahora ella pretende defenderse ante la justicia.

Magaly Medina perdió juicio contra Lucho Cáceres

Magaly deberá pagar 70 mil soles a Lucho Cáceres como reparación civil, tras ser sentenciada a dos años de pena privativa de la libertad suspendida. La jueza María del Pilar Castillo del Primer Juzgado Penal confirmó la sentencia y afirmó que la conductora es autora de los delitos contra el honor, injuria y difamación agravada.

VIDEO RECOMENDADO