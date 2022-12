Magaly advierte que seguirá hablando de Lucho Cáceres pese a que perdió juicio contra el actor

La conductora Magaly Medina recurrió a varios minutos de su programa para pronunciarse luego de que perdiera el juicio que le entabló el actor Lucho Cáceres por llamarlo “escoria y basura” en el 2020.

A través de la pantalla de ATV, la presentadora de televisión advirtió que seguirá hablando del actor peruano pese a perder juicio.

“Dicen que no puedo hablar de Lucho Cáceres. ¿Por qué no podría hablar de Lucho Cáceres? ¿Quién me lo ha prohibido? Soy una periodista que tiene libertad de opinión. Este es un canal donde se me permite hablar y no tengo mordaza”, expresó Medina en su programa.

“No tengo por qué callarme. Mis opiniones son mis opiniones. En este país no estamos acostumbrados a la opinión discordante. Todos queremos ser borreguitos. Aprendamos a ser tolerante con las opiniones diversas, aprendamos a ser tolerantes con todo lo diferente porque así es y sino les gusta mi opinión pues que cambien de canal y punto”, sentenció.

Como se recuerda, Magaly Medina deberá pagar 70 mil soles a Lucho Cáceres como reparación civil, tras ser sentenciada a dos años de pena privativa de la libertad suspendida. La jueza María del Pilar Castillo del Primer Juzgado Penal confirmó la sentencia y afirmó que la conductora es autora de los delitos contra el honor, injuria y difamación agravada.