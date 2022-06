Luego que Florcita Polo acusara a Néstor Villanueva de maltrato físico y psicológico durante su relación, Magaly Medina se comunicó con Susy Díaz para saber su versión. Sin embargo, no esperaban que el mismo Néstor también se comunicara con el programa de ATV para dar su descargo.

En su declaración, Susy Díaz señaló que la polémica entre Néstor Villanueva y Flor Polo ha alterado el estado emocional de sus nietos, al punto de generar complicaciones que requieren ayuda psicológica.

“Qué pena en realidad que hagan un show de todo esto”, empezó diciendo Villanueva. Además, el cantante de cumbia también negó que haya pedido 20 mil soles al programa “Magaly TV, la firme” para firmar el divorcio de Flor Polo.

“Néstor no niegues lo innegable, de tu boca solo salen mentiras, yo no te creo, no te respeto, tu siempre niegas todo, te victimizas... Ay no, discutir contigo es como pelear con Jazmín Pinedo”, respondió Magaly Medina.

Frente a esto, Néstor Villanueva acusó a Magaly Medina de ser la primera persona en criticar mujeres. “Tú eres la primera que sale a criticar a todas las mujeres, a hablar mal”, dijo Villanueva, provocando la molestia de la conductora que no tuvo reparos en cortar la comunicación.

“Acá siempre defiendo a la mujer... No te atrevas a gritarme, yo no soy Flor Polo ni ninguna de tus amigas bataclanas. A mí no me vas a venir a gritar en mi propio programa, misógino, vete a gritar donde te permitan, acá no. Córtenle la llamada que ese mentiroso, sinvergüenza, que no se atreva a faltarme el respeto”, aseguró Medina.