Gisela Valcárcel sorprendió este miércoles al realizar una transmisión en vivo en redes sociales para responder las dudas de sus seguidores, sin embargo, la conductora de televisión evitó hablar sobre el bajo rating de su nuevo programa ‘La Gran Estrella’. Al respecto, Magaly Medina volvió a lanzar una dura crítica en su contra.

Fiel a su estilo, la conductora de espectáculo recordó que la ‘Señito’ ha recurrido a sus exparejas en anteriores ocasiones, justamente para lograr mayor audiencia en sus programas televisivos.

“Cómo que no vas a hablar de tus ex si de tus ex has hablado toda la vida, has hecho rating con ellos. Cuando ya no podía más trajo a Roberto (Martínez) a bailar a la pista de baile. Se olvidó de los cachos con Viviana Rivasplata, lo besuqueó y coqueteó con él. Justamente cuando su rating está alicaído es cuando ella recurre siempre a los ex, y es ahí cuando comienza a sacar todos sus trapos sucios de sus relaciones”, arremetió la ‘Urraca’.

Cree que “La Gran Estrella” acabará pronto:

Magaly Medina volvió a vaticinar que el nuevo formato de Gisela Valcárcel no durará mucho en las pantallas de televisión, y dijo que la ‘Señito’ le pondría fin antes de lo previsto debido a que no cubrió sus expectativas.

“Ella dice que el rating nunca le ha importado, mentira, pues, entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Es como si yo dijera no me importa el rating, sí me importa y a ti también, porque sino no cambiarías de productores, y ya ahorita vas a cortar esta temporada con Sergio George y Yahaira (Plasencia) de por medio, de hecho. De hecho va a tener que cortar esta temporada para no alargar y que el rating vaya descendiendo más y más”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO Natalie Vértiz recibió parte de invitación de Ethel Pozo y Julián Alexander