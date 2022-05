Luego que Vania Bludau confirmara haber sido víctima de maltratos físicos por parte de Mario Irivarren, el exintegrante de “Esto es Guerra” rompió su silencio y se presentó en el programa “Amor y Fuego” para responder las acusaciones de su expareja.

Aunque negó en todo momento haber agredido a la modelo físicamente, el ex ‘Combatiente’ sí reconoció que tiene problemas para controlar sus emociones.

“Soy una buena persona que tiene un pequeño gran problema, porque se manifiesta en situaciones aisladas, y que cuando se manifiesta es que pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos. (¿Tienes un tema con la ira?) Se puede decir que sí”, señaló el exchico reality.

Irivarren agregó que es consciente que tiene un carácter bastante difícil, y que este tipo de reacciones ha llevado a que busque ayuda profesional.

“Yo cuando me molesto grito. Cuando yo traspaso esa barrera del autocontrol, me pongo colérico y grito, lo cual está pésimo, lo vuelvo a decir, a mí no me gusta para nada y por eso es que ahora llevo terapia”, señaló el influencer.

Vania asegura que Mario la maltrató:

En conversación con el director periodístico de “Magaly TV: La Firme”, Vania Bludau terminó revelando que fue agredida físicamente por Mario Irivarren frente a varias personas cuando ambos se encontraban en un local nocturno.

“Vania Bludau se entrevistó con mi director periodístico, José Luis, y a él le dijo que Mario la había agredido y lo había hecho, la última vez, públicamente en un sitio del sur (de Lima) y que la había agarrado del cuello”, reveló Magaly Medina.