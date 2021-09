La bailarina Milena Zárate se presentó como invitada del programa “América Hoy” y sorprendió con su respuesta a las declaraciones de Santi Lesmes, quien recientemente le recordó la polémica que vivió con su hermana Greysi Ortega hace más de 8 años.

Como se sabe, Milena Zárate participa en “Reinas del show”, donde el español es jurado. En la última gala del programa sabatino, la colombiana y Lesmes tuvieron un fuerte cruce de palabras que terminó con Zárate abandonando la pista de baile.

“Honestamente me desencajé. Yo no soy una persona de llorar por cualquier cosa, quizás me puedan ver muy dura, frontal, pero soy muy noble y sensible... Lo que pasa es que no puedes llevar a colación un tema que no tiene nada que ver con el concurso porque a él le hablé de su desempeño como jurado más no de su vida personal”, contó Zárate.

“Si bien es cierto que es un tema que yo hablé hace muchos años, después tengo ocho años cuidando lo que ve mi hija en televisión y redes sociales. Mi hija ve este programa, a partir del día viernes tuve que bloquear este programa en casa, ella me hace preguntas y no estoy en capacidad de responder”, añadió en “América Hoy”.

null null

Asimismo, Milena Zárate aprovechó para enviar el siguiente mensaje a Santi Lesmes: “Acá hay niños de por medio y eso se tiene que respetar, si ese señor (Santi Lesmes) no sabe respetar yo lo pongo en su sitio y lo hago respetar”.

Cabe señalar que Milena Zárate forma parte de la segunda temporada de “Reinas del show” junto a Melissa Paredes, Gabriela Herrera, Diana Sánchez, entre otras participantes. Todas ellas se enfrentan en versus de baile para determinar a la ganadora.

VIDEO RECOMENDADO

Milena Zárate abandonó el set llorando tras confrontación con Santi Lesmes

La cantante, actriz y empresaria Milena Zárate abandonó el set llorando tras una confrontación con el jurado de 'Reinas del show 2', Santi Lesmes, por los comentarios que él había realizado sobre la relación sentimental de Milena. (Fuente: América TV)