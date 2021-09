La conductora y actriz, Melissa Paredes dejó en claro que no tiene ninguna rencilla contra su compañera Milena Zárate con quien compite en el programa de baile ‘Reinas del show’ que conduce Gisela Valcárcel.

Incluso contó que se animó a grabar un divertido video para su cuenta de Tik Tok junto a Milena Zárate como señal de reconciliación entre ambas dejando a trás los dimes y diretes entre entre ellas.

Todo se dio, luego de que Milena bromeara sobre la descompensación que tuvo Paredes en la primera gala del reality de baile y luego la conductora se defendiera ante cámaras con frases que disgustó a la actriz colombiana.

“No, creo que fue un malentendido, obviamente, yo sentí que fue una burla lo de mi descompensación, pero ya creo que lo solucionamos. Es más, hemos hecho un Tik Tok juntas riéndonos de la situación y, bueno, esto también es parte de la competencia”, señaló a la prensa Melissa Paredes.

“Sí (me molesta que digan que utilizas el show como recurso) porque yo vengo a bailar, a disfrutar, no a hacer “show”. Y me agarró de sorpresa que ella entrara así, pero ya pasó, todo bien”, añadió la actriz que protagonizó la desaparecida novela ‘Dos hermanas’.

Paredes anunció que este sábado, a las 9 de la noche, sorprenderá a sus seguidores debido a que ha preparado una “linda coreografía” con la que logrará superar su performance de la semana pasada. Además, no se amilana y señaló que está lista para asumir un versus con cualquiera de sus compañeras.

