La cantante de cumbia Pamela Franco arremetió contra su expareja, el artista Christian Domínguez, por delatar, supuestamente, la relación clandestina que ella tuvo con el futbolista Christian Cueva, ante su esposa Pamela López.

Como se recuerda, trascendió que Domínguez habría sido el confidente de López, aún esposa de Cueva y quien le habría advertido del romance que tuvo Franco con el exjugador de Alianza Lima.

De ese modo, mediante una entrevista con el programa “Mande quien mande”, la exintegrante de Alma Bella expresó que se sintió afectada y agotada por la polémica situación que atraviesa por hechos, que según la cantante, se dieron hace más de cinco años.

“La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por qué, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija”, comentó Pamela Franco.

Por otro lado, Franco expresó su deseo de mantenerse enfocada en su carrera artística lejos de las polémicas y controversias por las infidelidades que cometió en el pasado.

“Él (Christian Domínguez) siempre será el papá de mi hija, pero tampoco soy de hierro. No me voy a quedar esperando a que todos los golpes sean hacia mí, y los demás caigan como si nada”, dijo.

Tras ello, complementó: “Si bien es cierto que admití lo que tenía que hacer. Lo dije de corazón. Ahí es donde terminaba toda esta historia, y ahora por donde se está yendo se desliga totalmente de mí”.