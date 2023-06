El chico reality sorprendió a todos al ser nuevamente convocado por Esto es Guerra, tanto fue el asombro al volver a ver a Rafael Cardozo en el programa que muchos quedaron con la boca abierta. Sin embargo, nadie esperaba que el brasileño impusiera sus condiciones para volver.

En la última edición del reality, el brasileño regresó por todo lo alto al programa de competencia, pero esto no fue bien tomado por los demás participantes ya que no les agradó que pusiera condiciones para re ingresar.

“Me siento un poco rato, ya me fui varias veces del programa y es la primera vez que estoy 9-10 meses fuera. Debo decir la verdad, en este contrato dije quiero eso, me dijeron te doy. [...] Me fui dolido, me fui molesto. Tengo a favor a favor y en contra de las cosas que he pasado, sí creo que hay personas que no deben estar acá”, afirmó.

“Espero que el productor me cumpla lo último que pedí, siempre pelee por injusticias aquí y hay una injusticia en este programa. Yo fui eliminado 200 veces, pero pedí entrar al programa con una condición, hay varias, pero la peor es que yo regreso con la condición de eliminar a una persona”, continuó diciendo, generando la molestia de sus compañeros, quienes venían injustas sus peticiones.